14 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Женис». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.95.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» постарается оказаться в заветной пятерке. Нынче же команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Улытау» на 4 очка отстает от медальной зоны. А вот забила команда лишь 11 мячей в 12 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Улытау» потерял очки. Команда не сумела одолеть «Иртыш» (1:1).

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Немного раньше она по всем статьям уступила «Астане» (0:3). Зато поединок с «Каспием» принес три зачетных балла (1:0).

В своих пяти последних матчах «Улытау» добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 4 результативными ударами, на один больше пропустив в свои ворота.

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Состояние команды: на данном этапе «Улытау» выглядит бледновато. Команда не побеждает два матча кряду, отличившись в них всего один раз.

Более того, «Женису» команда противостоит традиционно безуспешно. В двух очных поединках «Улытау» разжился лишь одной ничьей. Да и текущие проблемы с реализацией пока далеки от решения.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» окопался в группе середняков. Команда находится на 8 месте местной табели о рангах.

Притом, что «Женис» на 3 очка отстает от топ-5. При этом средняя результативность не достигает и одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Женис» разделался с «Каспием» (1:0).

Ну а до того команда с боем уступила «Елимаю» (1:2). Да и мощному «Кайрату» она проиграла с таким же счетом.

Зато «Женис» в 5 своих последних поединках победил три раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Женис» все никак не может обрести пресловутую стабильность. Да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда не столь удачно выступает на чужих полях. В шести выездных поединках она добыла всего лишь 6 очков. И как прикажете с такими скромными показателями бороться за высокие места?!

Главной проблемой «Жениса» является отсутствие ярко выраженного бомбардира. Тот же нигериец Самсон Иеде отличился всего одним результативным ударом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Улытау» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.17, а победа «Жениса» — в 2.95.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.29 и 1.60.

Прогноз: «Женис» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Улытау» нынче несколько забуксовал.

2.95 Победа «Жениса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Улытау» — «Женис» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Победа «Жениса» за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

2.29 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Улытау» — «Женис» принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.

Пять причин, почему ставка зайдет