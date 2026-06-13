14 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Женис». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.95.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» постарается оказаться в заветной пятерке. Нынче же команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Улытау» на 4 очка отстает от медальной зоны. А вот забила команда лишь 11 мячей в 12 сыгранных поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Улытау» потерял очки. Команда не сумела одолеть «Иртыш» (1:1).
Немного раньше она по всем статьям уступила «Астане» (0:3). Зато поединок с «Каспием» принес три зачетных балла (1:0).
В своих пяти последних матчах «Улытау» добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 4 результативными ударами, на один больше пропустив в свои ворота.
Состояние команды: на данном этапе «Улытау» выглядит бледновато. Команда не побеждает два матча кряду, отличившись в них всего один раз.
Более того, «Женису» команда противостоит традиционно безуспешно. В двух очных поединках «Улытау» разжился лишь одной ничьей. Да и текущие проблемы с реализацией пока далеки от решения.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» окопался в группе середняков. Команда находится на 8 месте местной табели о рангах.
Притом, что «Женис» на 3 очка отстает от топ-5. При этом средняя результативность не достигает и одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Женис» разделался с «Каспием» (1:0).
Ну а до того команда с боем уступила «Елимаю» (1:2). Да и мощному «Кайрату» она проиграла с таким же счетом.
Зато «Женис» в 5 своих последних поединках победил три раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Женис» все никак не может обрести пресловутую стабильность. Да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда не столь удачно выступает на чужих полях. В шести выездных поединках она добыла всего лишь 6 очков. И как прикажете с такими скромными показателями бороться за высокие места?!
Главной проблемой «Жениса» является отсутствие ярко выраженного бомбардира. Тот же нигериец Самсон Иеде отличился всего одним результативным ударом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Улытау» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.17, а победа «Жениса» — в 2.95.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.29 и 1.60.
Прогноз: «Женис» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Улытау» нынче несколько забуксовал.
Ставка: Победа «Жениса» за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Улытау» в двух последних матчах отличился всего одним голом
- «Женис» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей
- «Улытау» еще ни разу не обыгрывал «Женис»
- «Женис» до последней выездной коллизии дважды кряду победил на чужих полях
- «Женис» в гостях в среднем забивает фактически гол за матч