прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.17

29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Московская застава — Кристалл» и «Красное Знамя». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Московская застава — Кристалл»

Турнирное положение: «Московская застава — Кристалл» является объединенным футбольным клубом: союз спортивной школы «Московская застава» и структуры ПФК «Кристалл».

При этом «Московская застава — Кристалл» еще не проводила матчей в текущем профессиональном сезоне.

Последние матчи: в минувшем сезоне 2025 года заняла 1-е место в Высшей лиге Санкт-Петербурга.

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В предыдущем поединке команда переиграла «Звезду-2» (3:1). Да и вообще, в Третьей лиге она выглядит мощно!

При этом «Московская застава — Кристалл» имеет в своем составе ряд опытных игроков. Например, ворота защищает Сергей Ревякин.

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Состояние команды: «Московская застава — Кристалл» намерена максимально выгодно проявить себя в Кубке России.

При этом «Московская застава — Кристалл» на подобном уровне еще не играла. Именно этот фактор может стать решающим в этом противостоянии.

«Красное Знамя»

Турнирное положение: «Красное Знамя» выступает в любительском чемпионате Подмосковья. А ведь относительно недавно команда имела статус профессиональной.

При этом «Красное Знамя» команда стабильно идет в верхней части таблицы, регулярно выдавая результативные матчи.

Последние матчи: Сегодня команда делает ставку на более молодой состав местных воспитанников со средним возрастом около 22-23 лет.

Поединок с можайским «ДС Багратионом» завершился викторией (2:1). До того был уверенно обыгран «Солнечногорск» (4:0).

Плюс ко всему «Красное Знамя» весьма прилично выглядит в созидательном плане. Да и тылы команды отличаются высокой надежностью.

Состояние команды: «Красное Знамя» нынче пребывает на подъеме. Да и подбор игроков у команды качественный.

В составе команды нет медийных звезд прошлых лет, и ставка сделана на футболистов с опытом игры на профессиональном уровне во Второй лиге.

Нет сомнений, что «Красное Знамя» будет действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и опыт кубковых матчей у команды обширный.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Красного Знамени» дают 1.55, а на «Московская застава — Кристалла» — 5.81; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.40, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.20.

Прогноз: «Красное Знамя» выглядит монолитнее соперника, к тому же на стороне команды куда более значительный опыт в матчах такого уровня.

2.17 Фора «Красного Знамени» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Красного Знамени» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.20 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет