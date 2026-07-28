29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Московская застава — Кристалл» и «Красное Знамя». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Московская застава — Кристалл»
Турнирное положение: «Московская застава — Кристалл» является объединенным футбольным клубом: союз спортивной школы «Московская застава» и структуры ПФК «Кристалл».
При этом «Московская застава — Кристалл» еще не проводила матчей в текущем профессиональном сезоне.
Последние матчи: в минувшем сезоне 2025 года заняла 1-е место в Высшей лиге Санкт-Петербурга.
В предыдущем поединке команда переиграла «Звезду-2» (3:1). Да и вообще, в Третьей лиге она выглядит мощно!
При этом «Московская застава — Кристалл» имеет в своем составе ряд опытных игроков. Например, ворота защищает Сергей Ревякин.
Состояние команды: «Московская застава — Кристалл» намерена максимально выгодно проявить себя в Кубке России.
При этом «Московская застава — Кристалл» на подобном уровне еще не играла. Именно этот фактор может стать решающим в этом противостоянии.
«Красное Знамя»
Турнирное положение: «Красное Знамя» выступает в любительском чемпионате Подмосковья. А ведь относительно недавно команда имела статус профессиональной.
При этом «Красное Знамя» команда стабильно идет в верхней части таблицы, регулярно выдавая результативные матчи.
Последние матчи: Сегодня команда делает ставку на более молодой состав местных воспитанников со средним возрастом около 22-23 лет.
Поединок с можайским «ДС Багратионом» завершился викторией (2:1). До того был уверенно обыгран «Солнечногорск» (4:0).
Плюс ко всему «Красное Знамя» весьма прилично выглядит в созидательном плане. Да и тылы команды отличаются высокой надежностью.
Состояние команды: «Красное Знамя» нынче пребывает на подъеме. Да и подбор игроков у команды качественный.
В составе команды нет медийных звезд прошлых лет, и ставка сделана на футболистов с опытом игры на профессиональном уровне во Второй лиге.
Нет сомнений, что «Красное Знамя» будет действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и опыт кубковых матчей у команды обширный.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Красного Знамени» дают 1.55, а на «Московская застава — Кристалла» — 5.81; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.40, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.20.
Прогноз: «Красное Знамя» выглядит монолитнее соперника, к тому же на стороне команды куда более значительный опыт в матчах такого уровня.
Ставка: Фора «Красного Знамени» -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Московская застава — Кристалл» только дебютирует в Кубке России
- Обе команды довольно неплохо выглядят в атаке
- «Красное Знамя» регулярно представлено в Кубке страны
- В составе ногинчан выступает ряд квалифицированных игроков
- «Красное Знамя» в прошлом году прошло один раунд Кубка России