4 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Северной Ирландии и Гвинеи. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Северная Ирландия — Гвинея с коэффициентом для ставки за 2.05.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия не сыграет в финальной части ЧМ-2026, хотя имела шанс туда выйти благодаря участию в плей-офф.

Команда, тем не менее, оказалась в полуфинале стыковых поединков соперником Италии, которой уступила дальнейший путь, хотя «Скуадра Адзурра» в итоге также не пробилась на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась мировой с Уэльсом (1:1).

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Перед этим как раз в полуфинал плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года коллектив уже потерпел поражение от Италии на выезде со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Северная Ирландия выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Семь голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Гвинея

Турнирное положение: Гвинея также не сыграет в финальной части мундиаля, поскольку заняла лишь четвертое место в своей группе африканской квалификации.

Команда на 10 очков отстала от выигравшей секстет Алжира, а также на три балла — от второй Уганды, которая имела шанс пройти в плей-офф, но не оказалась в рейтинге лучших сборных.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене потерпела поражение от Бенина (0:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не сумел выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с Того (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гвинея проиграла лишь раз при пяти ничьих и трех победах.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.

Абдул Карим Траоре — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей Северной Ирландии забивали меньше 1,5 голов

в четырех из шести последних матчей Гвинеи забивали обе команды

в трех последних выездных матчах Гвинеи забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья — в 3.25, успех Гвинеи — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.57.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в последнем матче номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

2.05 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Северная Ирландия — Гвинея принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних выездных матчах Гвинеи.

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Северная Ирландия — Гвинея принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25