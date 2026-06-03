прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.15

4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бурунди и Экваториальная Гвинея. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бурунди — Экваториальная Гвинея с коэффициентом для ставки за 2.15.

Бурунди

Турнирное положение: Бурундийцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла итоговое 5 место в своей отборочной группе.

При этом Бурунди в 10 матчах набрала 10 очков. Команда отличилась 13 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бурундийцы были разбиты сборной Марокко (0:5).

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До того команда уверенно расправилась с Чадом (4:0). Да и предыдущий поединок с этим же соперником завершился успехом (4:0).

В пяти своих последних матчах Бурунди добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бурундийцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем Бурунди имеет проблемы с надёжностью своих тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваторогвинейцы не попали на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем Экваториальная Гвинея набрала 11 очков в 10 поединках. Да и забивает команда в среднем чуть реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Экваторогвинейцы подписали мировую с Мадагаскаром (1:1).

До того команда с минимальным счётом переиграла Кыргызстан. А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Алжиру (1:3).

При этом Экваториальная Гвинея в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Экваторогвинейцы нынче выглядят относительно прилично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом Экваториальная Гвинея имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч.

Команде крайне натужно даются победы. Тем не менее, в этом поединке она явно не планирует лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Экваториальная Гвинея в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Экваторогвинейцы нынче выглядят довольно выгодно, тогда как оппонент не блещет стабильностью результатов.

2.15 Победа Экваториальной Гвинеи Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Бурунди — Экваториальная Гвинея принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Экваториальной Гвинеи за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Бурунди — Экваториальная Гвинея принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет