23 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Пиза». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Лацио — Пиза с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Лацио»
Турнирное положение: «Орлы» занимают девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 балл за 37 встреч при разнице мячей 39:39.
Последние матчи: предыдущий поединок «Лацио» провел неудачно, потерпев поражение «Роме» (0:2) в предыдущем туре Серии А.
До того команда дважды проиграла «Интеру» — 0:2 в финале Кубка Италии и 0:3 в Серии А.
Не сыграют: травмирован — Провидель, Саравия; дисквалифицированы — Ровелла, Тавареш, Тимбер.
Состояние команды: «Лацио» вплоть до конца сезона мог претендовать на место в еврокубках, но последние неудачи и поражение в финале Кубка Италии поставили «крест» на шанс римлян вернуться на континентальные турниры.
Тем не менее, у «орлов» есть мотивация не упасть за пределы первой десятки, ведь «Удинезе» и «Сассуоло» не дремлют и находятся на расстоянии вытянутой руки по отношению к команде Маурицио Сарри.
«Пиза»
Турнирное положение: Тосканцы замыкают турнирную таблицу Серии А, набрав 18 очков за 37 туров при разнице мячей 25:69.
Последние матчи: предыдущий поединок «Пиза» провела не лучшим образом, потерпев поражение дома от «Наполи» (0:3) в предыдущем туре Серии А.
До того команда проиграла «Кремонезе» (0:3) и «Лечче» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Карачьоло.
Состояние команды: «Пиза» играла стабильно плохо и по праву вернется в Серию B спустя один сезон после выхода в элиту итальянского футбола.
Команда в последний раз побеждала в середине марта и уже два месяца не знает вкуса победы.
Статистика для ставок
- «Лацио» выиграл только один матч из последних пяти
- «Пиза» проиграла в семи последних встречах
- В матче первого круга команды разошлись нулевой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит по мнению букмекеров. На победу римлян ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пизы» — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.76 и 1.99.
Прогноз: Обе команды испытывают определенные трудности в атаке, так что в этой встрече на забитые мячи рассчитывать будет слегка наивно.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.99.
Прогноз: «Пиза» хоть уже и гарантированно вылетела, но наверняка приложит необходимые усилия, чтобы «хлопнуть дверью» в последнем туре.
Ставка: «Пиза» не проиграет за 2.33.