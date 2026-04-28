29 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Хорезм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кызылкум — Хорезм с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» ходит в середняках чемпионата. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» лишь на 2 очка отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» одолел «Коканд» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Сурхану» (1:0). А вот поединок с «Согдианой» завершился неудачей (1:3).
В пяти своих последних матчах «Кызылкум» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Кызылкум» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух своих последних матчах.
Причем «Кызылкум» традиционно сложно противостоит «Хорезму». В последних пяти очных поединках команда победила дважды при двух поражениях.
«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» проводит скромный сезон. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Хорезм» на 2 пункта отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» уступил «Нефтчи» Фергана (0:2).
До того команда сумела одолеть «Машъал» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Кокандом» (2:2).
При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Хорезм» нынче выглядит не лучшим образом. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
При этом «Хорезм» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем гол за матч.
Команда не столь удачно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках добыто лишь пять зачетных пунктов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кызылкум» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.41.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.62 и 1.49.
Прогноз: «Кызылкум» стремится подтянуться к первой пятерке, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.
Ставка: Победа «Кызылкума» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.22
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кызылкум» победил в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Кызылкум» в среднем пропускает больше одного мяча за матч
- «Хорезм» на выезде в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Кызылкум» еще ни разу в чемпионате не играл вничью