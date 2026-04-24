25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Оренбург». Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ростов — Оренбург с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Ростов»

Турнирное положение: «Акрон» после 26-ти туров занимает десятую строчку в таблице с 27 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре команда заработала девятую ничью в сезоне. «Ростов» поделил очки в поединке против ЦСКА, завершив встречу со счетом 1:1.

Ранее южный коллектив потерпел поражение с минимальным счетом против «Сочи» (0:1) и сыграл вничью против московского «Спартака», завершив поединок со счетом 1:1.

Не сыграет: в лазарете команды Рустам Ятимов (з), Хидает Ханкич (в) и Степан Мельников (п).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ростов» смог одержать всего одну победу. При этом после возобновления чемпионата для команды эта победа, добытая против «Пари НН» (1:0), стала единственной в девяти поединках. Данная серия не позволила «Ростову» пока гарантировать себе место в середине таблицы, так как отрыв от зоны вылета всего три очка.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 26 туров. У уральского коллектива пять побед, восемь матчей вничью и 13 поражений. Общая разница мячей — 26:38.

Последние матчи: В последнем матче «Оренбург» смог прервать серию из пяти матчей без побед, обыграв в домашнем поединке «Пари НН» со счетом 2:1.

Ранее команда с минимальным счетом проиграла московскому «Локомотиву» (0:1) и дважды сыграла вничью: против «Рубина» со счетом 0:0 и московского «Динамо» со счетом 3:3.

Не сыграет: все в строю.

Состояние команды: «Оренбург» в последнем туре одержал очень важную победу в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Однако после возобновления чемпионата команда в девяти матчах потерпела четыре поражения, заработала две ничьи и одолела соперников три раза.

Статистика для ставок

В матче первого круга «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0

«Ростов» имеет всего одну победу в последних девяти матчах чемпионата

«Оренбург» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ростову» с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.70, а победа «Оренбурга» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.76.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание забитых мячей от обеих команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.84.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале меньше 2 мячей в поединке.

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.43.