22 апреля в 30‑м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Урал» и «Торпедо Москва». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Урал — Торпедо с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Урал»

Турнирное положение: сейчас «Урал» располагается на третьем месте в таблице Первой лиги с 52 очками.

Последние матчи: в 29‑м туре команда Василия Березуцкого разгромила в гостях аутсайдера «Сокол» со счётом 3:0. Уже на второй минуте счёт открыл Железнов, чем снял почти все вопросы о победителе встречи. После перерыва также отличились Акбашев и Морозов.

Ранее была ничья дома с «Уфой» (0:0) и разгром «Чайки» со счётом 5:0.

Не сыграют: все лидеры сыграют.

Состояние команды: после того как зимой «Урал» возглавил Василий Березуцкий, результаты клуба ухудшились, и сейчас он занимает лишь третью строчку, находясь в зоне стыковых матчей. Тогда как при Ромащенко команда была второй после «Факела». Тем не менее руководство «Урала» после некоторых раздумий решило не пороть горячку и дать возможность продолжить работу нынешнему тренерскому штабу.

«Торпедо»

Турнирное положение: пока «Торпедо» Москва идёт на 11‑м месте в таблице Первой лиги с 38 очками после 29 игр.

Последние матчи: в прошлом туре на своём поле автозаводцы уверенно переиграли КАМАЗ со счётом 2:0. Уже на 5‑й минуте Чурич с пенальти вывел свою команду вперёд, а второй гол во втором тайме забил Шитов. На протяжении всей встречи «Торпедо Москва» выглядело лучше и заслуженно победило.

До этого была ничья дома с «Арсеналом» (1:1) и в гостях с «Уфой» (1:1).

Не сыграют: потерь среди игроков основы нет.

Состояние команды: зимой руководство «Торпедо Москва» и главный тренер Олег Кононов анонсировали борьбу за выход в РПЛ уже в этом сезоне, хотя к тому моменту команда балансировала рядом с зоной вылета. Была проведена мощная трансферная кампания, и команда заметно усилилась. После этого автозаводцы существенно поднялись в таблице и ещё не потеряли шансов вклиниться в зону стыков.

Статистика для ставок:

В первом круге «Торпедо» дома выиграло со счётом 1:0.

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью с одинаковым результатом 1:1.

В 2022–2023 гг. в РПЛ «Урал» оба раза победил (1:0, 2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Урала» дают 2,02, а на «Торпедо Москва» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: нынешнее «Торпедо» точно не слабее «Урала» ни по качеству игры, ни по составу, поэтому ему под силу отобрать очки у хозяев. Команде Кононова нужна вообще победа, чтобы сохранить шансы на РПЛ, поэтому на неё гости и будут играть.

Прогноз: имея в составе Апекова, Уткина, Цыпченко, Шитова и Гоцука, гости могут даже рассчитывать на победу, поэтому можно рискнуть и заиграть такой результат.

