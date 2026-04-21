22 апреля в рамках 30-го тура российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Енисей». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Сокол — Енисей с коэффициентом для ставки за 2.95.

«Сокол»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 16-ю очками в активе после 29-и туров. «Сокол» отстает от спасительной 15-й строчки на 15 пунктов.

Сейчас команда является одним из главных претендентов на вылет из Первой лиги. К тому же, «Сокол» занимает последнюю 18-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда крупно уступила «Уралу» со счетом 0:3. Матчем ранее «Сокол» проиграл «Ротору» (0:1), пропустив решающий гол на 11-й минуте.

После зимней паузы команда проиграла 8 матчей подряд. За этот отрезок «Сокол» пропустил 17 голов при 2-х забитых.

Состояние команды: Нет предпосылок к тому, что «Сокол» будет вести борьбу за сохранение прописки в Первой лиги, отставая на 15 баллов. Сейчас команде необходимо просто прервать серию поражений.

К тому же, у «Сокола» большие проблемы с результативностью. Команда забила всего лишь 12 голов за 29 встреч при 39-и пропущенных.

«Енисей»

Турнирное положение: После 29-и туров в Первой лиге команда занимает 7-е место в таблице с 40 очками в активе. «Енисей» отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ на 8 пунктов.

На чужом поле команда выступает чуть хуже, нежели дома. «Енисей» сумел набрать 17 очков из 42-х возможных при чужих трибунах, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги команда обыграла «Челябинск» со счетом 3:0. До этого «Енисей» разгромил в гостях «Чайку» (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме.

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Спартаку» из Кострому со счетом 1:2 и четырежды победил. За этот период «Енисей» забил 13 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: «Енисей» еще имеет шансы побороться за зону стыковых матчей за право выступать в РПЛ, отставание после 29-и туров составляет 8 пунктов.

В последних 3-х очных встречах «Енисей» ни разу не проиграл «Сокол», дважды победил и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз одолеть соперника? Даже на чужом поле команда будет пытаться доминировать.

Статистика для ставок

У «Сокола» продолжается серия поражений, которая насчитывает 8 матчей подряд

В последних 5-и встречах «Енисей» 4 раза победил

В последних 3-х встречах «Енисей» дважды обыграл «Сокол»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Енисею» с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.15, а победа «Сокола» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Енисей» одержит победу в предстоящем матче. Команда набрала отличный ход в последних матчах.

Прогноз: «Енисей» сможет открыть счет уже в 1-м тайме.

