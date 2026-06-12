13 июня в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Ахал». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» пытается бороться за медали. Вот и сейчас команда находится на 4 месте в чемпионате.
При этом «Небитчи» на 10 очков отстает от третьей позиции. Правда, команда победила всего 4 раза в 12 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Аркадагу» (1:4).
А вот поединок с «Копетдагом» завершился викторией (1:0). Вот только скромному «Ашхабаду» команда проиграла (0:1).
При всем при этом, «Небитчи» победил в двух своих последних домашних поединках. При этом в них она пропустила в свои ворота всего лишь один мяч.
Состояние команды: «Небитчи» в нынешнем чемпионате потерпел уже семь поражений. Да и средняя результативность не дотягивает до одного мяча за матч.
Вдобавок ко всему, «Небитчи» имеет не столь надежные тылы. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 16 мячей. Да и «Ахал» она не может одолеть уже три года.
«Ахал»
Турнирное положение: Эта команда имеет амбиции на второе место. «Ахал» на данный момент как раз находится на искомой позиции, лишь на один зачетный балл опережая «Алтын Асыр».
Причем «Ахал» в 12 матчах чемпионата потерпел два поражения. Да и пропустила команда 12 мячей при 21 забитом в ворота соперников.
Последние матчи: команда не проигрывает уже три матча кряду. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Команда расправилась с ершистым «Шагадамом» (1:0). До того она подписала боевую мировую с «Алтын Асыром» (3:3).
В 5 своих последних поединках «Ахал» сумел выиграть 3 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ахал» пытается удержаться на втором месте. А вот за чемпионство побороться не получится. Слишком уж силен «Аркадаг».
Вообще, команда достаточно продуктивно выступает в гостевых матчах. Шесть поединков на полях соперников принесли в копилку 13 очков.
Девять последних очных поединков с «Небитчи» завершились викториями. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ахал» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценивается в 3.65, тогда как победа соперника — в 7.60.
Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.76.
Прогноз: «Ахал» явно поднатореет в плане реализации, да и мотивация закрепиться на второй строчке турнирной таблицы у команды огромная.
Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.13.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небитчи» уступил «Ахалу» в 9 последних очных поединках
- «Ахал» не пропускает от «Небитчи» уже два с половиной года
- «Ахал» в среднем пропускает гол за матч
- «Небитчи» в родных стенах в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Ахал» имеет потенциал прибавить в плане реализации