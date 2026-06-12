13 июня в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Ахал». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» пытается бороться за медали. Вот и сейчас команда находится на 4 месте в чемпионате.

При этом «Небитчи» на 10 очков отстает от третьей позиции. Правда, команда победила всего 4 раза в 12 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Аркадагу» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот поединок с «Копетдагом» завершился викторией (1:0). Вот только скромному «Ашхабаду» команда проиграла (0:1).

При всем при этом, «Небитчи» победил в двух своих последних домашних поединках. При этом в них она пропустила в свои ворота всего лишь один мяч.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Небитчи» в нынешнем чемпионате потерпел уже семь поражений. Да и средняя результативность не дотягивает до одного мяча за матч.

Вдобавок ко всему, «Небитчи» имеет не столь надежные тылы. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 16 мячей. Да и «Ахал» она не может одолеть уже три года.

«Ахал»

Турнирное положение: Эта команда имеет амбиции на второе место. «Ахал» на данный момент как раз находится на искомой позиции, лишь на один зачетный балл опережая «Алтын Асыр».

Причем «Ахал» в 12 матчах чемпионата потерпел два поражения. Да и пропустила команда 12 мячей при 21 забитом в ворота соперников.

Последние матчи: команда не проигрывает уже три матча кряду. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Команда расправилась с ершистым «Шагадамом» (1:0). До того она подписала боевую мировую с «Алтын Асыром» (3:3).

В 5 своих последних поединках «Ахал» сумел выиграть 3 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ахал» пытается удержаться на втором месте. А вот за чемпионство побороться не получится. Слишком уж силен «Аркадаг».

Вообще, команда достаточно продуктивно выступает в гостевых матчах. Шесть поединков на полях соперников принесли в копилку 13 очков.

Девять последних очных поединков с «Небитчи» завершились викториями. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ахал» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценивается в 3.65, тогда как победа соперника — в 7.60.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.76.

Прогноз: «Ахал» явно поднатореет в плане реализации, да и мотивация закрепиться на второй строчке турнирной таблицы у команды огромная.

2.36 Фора «Ахала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Небитчи» — «Ахал» принесёт прибыль 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.

2.13 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Небитчи» — «Ахал» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет