22 апреля в рамках 30-го тура российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Черноморец». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Черноморец с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамская команда занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе после 29-и туров. «Нефтехимик» отстает от топ-4 в чемпионате на 9 пунктов.
На своем поле команда выступает не лучшим образом, располагаясь на 11-й строчке в лиге по этому показателю. «Нефтехимик» сумел набрать 21 очко из 45-и возможных в гостях.
Последние матчи: В прошлом поединке нижнекамцы обыграли «Спартак» из Костромы со счетом 3:1. Матчем ранее «Нефтехимик» сыграл вничью с КАМАЗом — 0:0.
В последних 5-и встречах команда выиграла только один раз, дважды уступила «Ротору» (1:3) и «Факелу» (0:2) и столько же раз сыграла вничью. За этот период «Нефтехимик» сумел забить 4 гола при 6-и пропущенных.
Состояние команды: «Нефтехимик» является крепким середняком в российской Первой лиге, команде всегда чуть-чуть не хватает для того, чтобы побороться за выход в стыковые матчи за право выступать в РПЛ.
Нынешний сезон отлично проводит нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов, который забил 9 голов за 27 встреч в Первой лиге. Форвард занимает 9-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Черноморец»
Турнирное положение: Команда продолжает ожесточенную борьбу за выживание в Первой лиге. После 29-и туров «Черноморец» занимает 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе, находясь в зоне вылета.
От спасительной 15-й строчки команда отстает на 2 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Черноморец» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав лишь 9 очков из 45-и возможных.
Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги команда уступила «Уфе» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 85-й минуте. Матчем ранее «Черноморец» проиграл «Спартаку» из Костромы (1:2).
Команда не может победить на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок «Черноморец» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью, забив 4 гола при 11-и пропущенных.
Состояние команды: «Черноморец» продолжает вести борьбу за выживание, наступая на пятки конкурентам. Команда соперничает с «Уфой» и «Волгой» за сохранения прописки в Первой лиги.
В последних 4-х очных встречах «Черноморец» дважды сыграл вничью с «Нефтехимиком», однажды победил и столько же раз проиграл. Получится ли на сей раз доставить проблемы нижнекамцам? На чужом поле это будет сделать труднее....
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах у «Нефтехимика» только одна победа
- «Черноморец» не может победить на протяжении 6-и последних матчей
- В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Нефтехимику» с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.20, а победа «Черноморца» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.60
Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» победит довольно уверенно на своем поле.
Ставка: Победа «Нефтехимика» с форой (-1) за 3.00.
Прогноз: «Черноморец» продолжает борьбу за выживание и попытается доставить проблемы «Нефтехимику», пробив оборону хозяев хотя бы один раз.
Ставка: Обе забьют за 2.02.