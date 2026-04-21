22 апреля в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Нант». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Нант с коэффициентом для ставки за 2.38.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за чемпионство.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на один пункт опережает идущий следом «Ланс».  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красно-синие» уступили «Лиону» (1:2).

До того команда расправилась с «Ливерпулем» (2:0).  Да и первый поединок с «мерсисайдцами» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы.  В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче находятся в приличных кондициях.  До последней коллизии команда победила 6 раз кряду.

Причем ПСЖ традиционно успешно противостоит «Нанту».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» отчаянно бьются за сохранение прописки в элите.  Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Канарейки» упустили победу над «Брестом» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Осером» (0:0).  А вот чуть ранее она не смогла обыграть «Мец» (0:0).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 паритета.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят бледно.  Команда не побеждает 6 матчей подряд.

При этом «Нант» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот парижан команда не обыгрывает уже четыре года.

«Канарейкам» срочно необходимо рисковать.  Да и прервать нынешний неудачный сериал команда явно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18.  Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Нант» бьется за выживание и должен выстоять перед стартовым натиском парижан.

2.38 «Нант» не проиграет в 1 тайме
Ставка: «Нант» не проиграет в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше четырех мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Нант» еще не потерял шансы на выживание
  • ПСЖ в предыдущем своем поединке пропустил два быстрых гола
  • «Нант» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках
  • ПСЖ нередко теряет очки на родной арене
  • «Канарейки» не проигрывают трижды кряду