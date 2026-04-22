ПСЖ подходит к игре после еврокубкового напряжения и домашнего поражения, что делает этот матч обязательным к победе. «Нант» будет играть вторым номером и максимально сушить игру. Темп встречи может быть умеренным, но преимущество хозяев по всем метрикам остаётся очевидным. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

12' Быстро определился Тюрпен — пенальти!

11' Спокойно шла игра и вдруг включился VAR, даже Тюрпен этому был удивлён. В итоге к монитору его пригласили по факту игрой рукой в штрафной гостей.

09' Вот и левый фланг включился, Кварацхелия ворвался в штрафную, но защитники вдвоём остановили грузина — угловой.

08' Теперь Хакими простреливал с правого фланга, но снова надёжно играют в обороне гости и прерывают очередную перспективную передачу.

05' Маркиньос сделал классную передачу в разрез на ход Дуэ, который справа ворвался в штрафную, но защитники вдвоём его накрыли. При этом, ещё и мяч от Дезире ушёл — от ворот.

02' Первую быструю атаку провели парижане через правый фланг, но прострел Бералдо не достиг адресата.

Статистика матча 92 Владение мячом 8 0 Фолы 1

01' Матч начался! С центра поля разыграли хозяева!

До матча

19:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:40 Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция); Ассистент: Николя Дано (Мюре, Франция); Ассистент: Бенжамен Паже (Франция); Резервный: Брендан Роффе (Франция).

19:30 Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция), вместимостью 47 929 зрителей.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркиньос, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Дро Фернандес, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ.

Нант: Антони Лопеш, Фредерик Жильбер, Али Юссиф, Николя Козза, Матьё Акапанди, Дейвер Мачадо, Йоанн Лепенан, Ибраима Сиссоко, Луи Леру, Мостафа Мохамед, Маттис Аблин.

ПСЖ

Команда Луиса Энрике подходит к перенесённому матчу в статусе лидера Лиги 1, но с минимальным отрывом. Поражение от «Лиона» (1:2) стало пятым в чемпионате и прервало серию из шести побед. При этом по качеству игры парижане остаются одними из самых мощных в лиге: перед неудачей были уверенные победы над «Тулузой» (3:1) и «Ниццей» (4:0). В атаке выделяются Дембеле и Барколя (по 10 голов), а на последнем рубеже Сафонов держит стабильные 20 пропущенных за 20 матчей и 9 «сухих» игр. При этом есть кадровые потери: вне игры Нуну Мендеш и Витинья. Важный момент — против команд из нижней части таблицы ПСЖ в сезоне набрал максимум очков (общая разница 19:2).

Нант

«Канарейки» находятся в зоне прямого вылета и забили лишь 25 голов за 29 туров — худший показатель лиги. Команда не выигрывает шесть матчей подряд, хотя зацепила три ничьи кряду (0:0 с «Мецем» и «Осером», 1:1 с «Брестом»). При этом оборона остаётся уязвимой — 46 пропущенных мячей. Отставание от зоны стыков составляет 5 очков. Ситуацию осложняют травмы (Кабелла, Каба) и регулярные дисквалификации. На выезде команда нестабильна и часто теряет очки даже в равных матчах.

Личные встречи

В первом круге ПСЖ выиграл в гостях 1:0. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1). В последних матчах противостояние стало более закрытым: четыре из пяти игр завершились с разницей в один мяч.

