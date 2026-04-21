22 апреля в матче 30-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Арсенал» и «Челябинск». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Арсенал Тула — Челябинск с коэффициентом для ставки за 3.35.

«Арсенал»

Турнирное положение: команда из Тулы уже особо ни за что не борется и является середняком лиги.

В настоящий момент «оружейники» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов.

За 29 матчей туляки смогли 38 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «канониры» проиграли «Шиннику» (0:2) и «Факелу» (1:2) и сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).

До этого же тульский коллектив смог выиграть у «Сокола» (3:1) и «СКА-Хабаровска» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Дмитрия Гунько на семь очков опережают зону вылета, а от зоны стыковых матчей намного отстали, поэтому «Арсенал» может спокойно доигрывать текущий сезон.

Сейчас «Арсенал» уже может начинать подготовку к следующему сезону, где и может ставить перед собой высокие цели.

«Челябинск»

Турнирное положение: челябинский коллектив проваливает весеннюю часть сезона и уже идет в середине турнирной таблице.

Сейчас на счету команды из одноименного города 39 очков и десятое место в турнирной таблице.

Челябинцы пока что имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:34.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Челябинска проиграл «Енисею» (0:3) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) и «Черноморцем» (1:1).

До этого же «синие» уступили «Чайке» (1:2) и «Торпедо» (0:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Романа Пилипчука отлично провели первую часть сезона и боролись за повышение в классе, но весной «Челябинск» не узнать. Команда уже является только середняком.

У «Челябинска» ситуация аналогичная. Команда может доигрывать текущий сезон и строить планы на будущий.

Статистика для ставок

«Арсенал» не может выиграть на протяжении 3 матчей

«Челябинск» не может выиграть на протяжении 7 матчей

В последнем очном поединке команд «Челябинск» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.35, а победа «Челябинска» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: команды давно не могут выиграть и вполне могут продлить серию без побед.

3.35 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Арсенал» Тула — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Прогноз: команды почти всегда пропускают, поэтому и сейчас могут забить друг другу.

2.00 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Арсенал» Тула — «Челябинск» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

