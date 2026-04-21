22 апреля в матче 30-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Арсенал» и «Челябинск». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Арсенал Тула — Челябинск с коэффициентом для ставки за 3.35.
«Арсенал»
Турнирное положение: команда из Тулы уже особо ни за что не борется и является середняком лиги.
В настоящий момент «оружейники» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов.
За 29 матчей туляки смогли 38 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «канониры» проиграли «Шиннику» (0:2) и «Факелу» (1:2) и сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).
До этого же тульский коллектив смог выиграть у «Сокола» (3:1) и «СКА-Хабаровска» (3:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Дмитрия Гунько на семь очков опережают зону вылета, а от зоны стыковых матчей намного отстали, поэтому «Арсенал» может спокойно доигрывать текущий сезон.
Сейчас «Арсенал» уже может начинать подготовку к следующему сезону, где и может ставить перед собой высокие цели.
«Челябинск»
Турнирное положение: челябинский коллектив проваливает весеннюю часть сезона и уже идет в середине турнирной таблице.
Сейчас на счету команды из одноименного города 39 очков и десятое место в турнирной таблице.
Челябинцы пока что имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:34.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Челябинска проиграл «Енисею» (0:3) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) и «Черноморцем» (1:1).
До этого же «синие» уступили «Чайке» (1:2) и «Торпедо» (0:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Романа Пилипчука отлично провели первую часть сезона и боролись за повышение в классе, но весной «Челябинск» не узнать. Команда уже является только середняком.
У «Челябинска» ситуация аналогичная. Команда может доигрывать текущий сезон и строить планы на будущий.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не может выиграть на протяжении 3 матчей
- «Челябинск» не может выиграть на протяжении 7 матчей
- В последнем очном поединке команд «Челябинск» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.35, а победа «Челябинска» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.
Прогноз: команды давно не могут выиграть и вполне могут продлить серию без побед.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: команды почти всегда пропускают, поэтому и сейчас могут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.00.