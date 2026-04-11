Вернется ли «Торпедо» на победные рельсы?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.25

12 апреля в 28-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торпедо — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы еще не потеряли шансы на выход в стыки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» на 8 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы не сумели одолеть «Уфу» (1:1).

До того команда уверенно одолела «СКА-Хабаровск» (4:1). Да и поединок с «Челябинском» принес три очка (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Торпедо» забило 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Торпедовцы нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Торпедо» традиционно удачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех ничьих.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки ходят в середняках лучшей лиги мира. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула на 7 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туляки уступили «Факелу» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Сокол» (3:1). А вот чуть ранее она разобралась со «СКА-Хабаровском» (3:1).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Туляки все никак не обретут надлежащую стабильность. Да и в плане созидания у команды имеются сложности.

При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает более одного мяча за матч. А вот в 13 выездных поединках команда набрала 19 очков.

Туляки максимально мотивированы подтянуться к топ-4. Вот только торпедовцев команда не может обыграть уже больше 11 лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торпедо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Торпедо» весной прибавило во всех компонентах, да и туляки крайне нестабильны.

2.25 П1

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

