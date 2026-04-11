12 апреля в 28-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Сокол». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы бьются за выход в РПЛ. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ротор» на один пункт оторвался от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Волгоградцы переиграли «Нефтехимик» (3:1).
До того команда одолела «моряков» (4:1). Да и поединок с «Факелом» принес три зачетных балла в копилку (1:0).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ротор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Волгоградцы весной преуспевают в плане игры и результатов. Команда победила 3 раза кряду.
Причем «Ротор» традиционно удачно противостоит «Соколу». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при одной коллизии.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы отчаянно сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Сокол» на 13 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Саратовцы уступили «Родине» (1:3).
До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Нефтехимику» (0:3).
При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках потерпел 5 поражений. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Саратовцы весной полностью проваливаются. Команда еще не набрала ни одного очка после зимней паузы.
При этом «Сокол» в среднем пропускает менее одного мяча за матч. Да и в 13 выездных поединках команда набрала лишь четыре зачетных балла.
Саратовцы намерены сражаться до последнего. Между тем, Евгению Харлачеву пока не удается наладить игровой механизм.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ротор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.55.
Прогноз: «Ротор» постепенно прибавляет, да и саратовцы откровенно проваливают весенний отрезок.
Ставка: Фора «Ротора» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сокол» уже 23 года не обыгрывает «Ротор»
- «Ротор» победил в 3 последних поединках
- Саратовцы в среднем забивают реже одного мяча за матч
- «Сокол» уступил в 6 последних поединках
- «Ротор» в родных стенах в среднем набирает 2 очка за матч