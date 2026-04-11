прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.25

12 апреля в 28-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Сокол». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы бьются за выход в РПЛ. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» на один пункт оторвался от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Волгоградцы переиграли «Нефтехимик» (3:1).

До того команда одолела «моряков» (4:1). Да и поединок с «Факелом» принес три зачетных балла в копилку (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ротор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Волгоградцы весной преуспевают в плане игры и результатов. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Ротор» традиционно удачно противостоит «Соколу». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при одной коллизии.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы отчаянно сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» на 13 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Саратовцы уступили «Родине» (1:3).

До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Нефтехимику» (0:3).

При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках потерпел 5 поражений. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Саратовцы весной полностью проваливаются. Команда еще не набрала ни одного очка после зимней паузы.

При этом «Сокол» в среднем пропускает менее одного мяча за матч. Да и в 13 выездных поединках команда набрала лишь четыре зачетных балла.

Саратовцы намерены сражаться до последнего. Между тем, Евгению Харлачеву пока не удается наладить игровой механизм.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ротор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.55.

Прогноз: «Ротор» постепенно прибавляет, да и саратовцы откровенно проваливают весенний отрезок.

Ставка: Фора «Ротора» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

