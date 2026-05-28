прогноз на матч итальянской Серии В, ставка за 1.72

29 мая в ответной игре итальянской Серии В за выход в Серию А по футболу сыграют «Монца» и «Катанзаро». Начало встречи — 21:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Монца — Катанзаро с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Монца»

Турнирное положение: в чемпионате Серии В «Монца» финишировала на третьем месте с 76 очками.

Последние матчи: «Монца» выиграла первую стыковую встречу в гостях со счётом 2:0. Игра получилась равной, но команда смогла реализовать свои моменты. Сначала отличился экс‑полузащитник «Зенита» Эрнани, а затем забил Джузеппе Казо.

Ранее была победа в первом раунде стыковых матчей над «Юве Стабия» (2:2, 2:1).

Не сыграют: травмированы — Бальде (н), Марич (з).

Состояние команды: в этом сезоне «Монцу» тренирует довольно известный специалист в Серии В Пабло Бьянко, которого специально приглашали из «Модены» для возвращения в Серию А. Состав у команды солидный по меркам второго итальянского дивизиона (Кольпани, Пессина, Биринделли, Чиуррия), многие игроки приглашались даже в Скуадру Адзурру.

«Катанзаро»

Турнирное положение: «Катанзаро» стал пятым в Серии В с 59 очками.

Последние матчи: домашняя встреча против «Монцы» (0:2) откровенно не получилась у «Катанзаро». Команда была скупа на моменты в атаке, играла излишне рационально, а в конце встречи и вовсе пропустила дважды, чем серьёзно осложнила себе задачу выхода в Серию А.

До этого в плей‑офф был сенсационно пройден «Палермо» (3:0, 0:2) и обыграно «Авеллино» (3:0).

Не сыграют: травмирован — Сиссе (п).

Состояние команды: с «Катанзаро» очень успешно работает известный в прошлом полузащитник «Ромы», «Ливерпуля», чемпион мира 2006 года Альберто Аквилани. Из довольно посредственных футболистов начинающий тренер выжал максимум и уже на карандаше у команд Серии А.

Статистика для ставок

В первом матче «Монца» выиграла в гостях со счётом 2:0.

Во втором круге чемпионата команды сыграли вничью (1:1).

В первом круге «Катанзаро» уступил в гостях (1:2).



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Монцы» дают 1,70, а на «Катанзаро» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: «Катанзаро» точно не сдастся в этом матче и будет большими силами идти вперёд в попытке отыграться, и свой гол эта очень организованная команда забить способна. «Монца» на правах хозяина тоже не будет отсиживаться в обороне и воспользуется свободными зонами, а забивать там есть кому.

1.72 Обе забьют

Основная ставка: обе забьют за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант. Даже поражение 0:1 или 1:2 стратегически устроит «Монцу». «Катанзаро» не подарок, по составу «Палермо» точно не слабее, а уступил со счётом 0:3.

3.40 Гости выиграют с форой 0

Дополнительная ставка: победа «Катанзаро» с форой 0 за 3,40.

