Обострится ли борьба за титул?

прогноз на матч 14-го тура чемпионата Эстонии, ставка за 1.80

29 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии сыграют «Нымме Юнайтед» и «Флора». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Нымме Юнайтед — Флора с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Нымме Юнайтед»

Турнирное положение: «Нымме Юнайтед» после 13-ти туров эстонской лиги имеет 13 очков в активе и борется за прописку в главном дивизионе.

Команда находится на восьмой позиции с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за выживание (девятое место), а также в четыре пункта от зоны понижения в классе (10-я строчка).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 13-го тура национального чемпионата коллектив на выезде потерпел поражение от «Курессааре» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Таммеки» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Высшую лигу, «Нымме Юнайтед» проиграл три раза.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне чемпионата Эстонии с четырьмя голами.

«Флора»

Турнирное положение: «Флора» после 12-ти поединков эстонской лиги имеет 24 очка в активе и борется за чемпионский титул.

Команда находится на третьей позиции с отставанием в девять баллов от лидирующей «Левадии», а также в четыре пункта от идущего вторым «Нымме Калью» — оба конкурента провели на игру больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромил «Пайде» (5:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в на выезде одержал победу над «Нарвой» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Флора» только выигрывала.

Это сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата Эстонии с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Нымме Юнайтед» забили больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Флора» выиграла при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Флора» выиграла и не пропустила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, выигрыш «Нымме Юнайтед» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.65.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех последних матчах хозяева проиграли, и было забито больше 2,5 голов.

1.80 «Флора» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Нымме Юнайтед» — «Флора» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Флора» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Нымме Юнайтед».

2.40 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Нымме Юнайтед» — «Флора» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.40