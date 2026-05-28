29 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии сыграют «Нымме Юнайтед» и «Флора». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Нымме Юнайтед — Флора с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Нымме Юнайтед»
Турнирное положение: «Нымме Юнайтед» после 13-ти туров эстонской лиги имеет 13 очков в активе и борется за прописку в главном дивизионе.
Команда находится на восьмой позиции с отрывом лишь в один балл от зоны плей-офф за выживание (девятое место), а также в четыре пункта от зоны понижения в классе (10-я строчка).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 13-го тура национального чемпионата коллектив на выезде потерпел поражение от «Курессааре» (1:2).
Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Таммеки» с результатом 1:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Высшую лигу, «Нымме Юнайтед» проиграл три раза.
Это сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне чемпионата Эстонии с четырьмя голами.
«Флора»
Турнирное положение: «Флора» после 12-ти поединков эстонской лиги имеет 24 очка в активе и борется за чемпионский титул.
Команда находится на третьей позиции с отставанием в девять баллов от лидирующей «Левадии», а также в четыре пункта от идущего вторым «Нымме Калью» — оба конкурента провели на игру больше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромил «Пайде» (5:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в на выезде одержал победу над «Нарвой» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Флора» только выигрывала.
Это сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата Эстонии с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Нымме Юнайтед» забили больше 3,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Флора» выиграла при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Флора» выиграла и не пропустила.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, выигрыш «Нымме Юнайтед» — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.65.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в трех последних матчах хозяева проиграли, и было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Флора» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Нымме Юнайтед».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.40