29 мая в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Нафтан» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нафтан — Торпедо-БелАЗ с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Нафтан»
Турнирное положение: «Нефтяники» сражаются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Нафтан» на 4 очка отстаёт от спасительной 13-й позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтяники» по всем статьям уступили «Белшине» (1:5).
До того команда потерпела поражение от «Славии» (0:1). А вот поединок с БАТЭ завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Нафтан» добыл две ничьи. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Нефтяники» нынче проседают в плане результатов. Команда уступила дважды подряд.
Причем «Нафтан» традиционно неудачно противостоит жодинцам. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: «Автозаводцы» сражаются за попадание на пьедестал. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Торпедо-БелАЗ» на четыре очка отстаёт от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Автозаводцы» уверенно переиграли «Минск» (3:0).
До того команда разошлась миром с «Витебском» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счётом одолела «Неман».
При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Автозаводцы» в последнее время несколько прибавили. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
При этом «Торпедо-БелАЗ» относительно успешно выступает на полях соперников. В трёх выездных матчах команда набрала 5 очков.
«Автозаводцы» в среднем пропускают аккурат один мяч за матч. Зато «Нафтану» команда не проигрывает уже двенадцать лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торпедо-БелАЗ» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.97.
Прогноз: Жодинцы явно способны поднатореть в плане реализации, и уж точно быстро вскроют оборону аутсайдера.
Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.99
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Торпедо-БелАЗ» довольно продуктивно выступает вне родных стен
- «Нефтяники» еще не побеждали в текущем чемпионате
- Жодинцы уже 12 лет не проигрывают «Нафтану»
- «Нефтяники» в среднем пропускают аккурат 2 мяча за матч
- «Нафтан» уступил 2 раза подряд