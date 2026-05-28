29 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дордой — Илбирс с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» проводит блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» на 7 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дордой» уступил «Алаю» (0:2).

До того команда вчистую проиграла «Озгону» (0:2). Да и поединок с «Алдиером» завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Дордой» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Дордой» не блещет в плане результатов. Команда уступила 3 раза кряду.

Причем «Дордой» имеет проблемы с надёжностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» в 9 матчах набрал всего 10 очков. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Мурас Юнайтед» (0:2).

До того команда расписала мировую с «Бишкек Сити» (0:0). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Азияголом» (1:1).

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках разжился 3 паритетами. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Илбирс» нынче выглядит убогенько. Команда не забивает 2 матча кряду.

При этом «Илбирс» имеет не столь надёжные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Илбирс» добыл четыре очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дордой» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.02.

Прогноз: «Дордой» явно находится не на своём месте, к тому же традиционно успешно противостоит «Илбирсу».

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

