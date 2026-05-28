прогноз на матч 16-го тура латвийской Высшей лиги, ставка за 1.80

29 мая в 16-м туре латвийской Высшей лиги сыграют «Супер Нова» и РФШ. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Супер Нова — РФШ с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Супер Нова»

Турнирное положение: «Супер Нова» после 15-ти туров латвийской Высшей лиги имеет 20 очков в активе и стремится попасть в еврокубки.

Команда находится на четвертой позиции с отставанием в 11 баллов от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один пункт от «Лиепая».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 15-го тура национального чемпионата коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Риги» (0:3).

Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Гробиней» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Высшую лигу, «Супер Нова» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Валерийс Лизуновс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Высшей лиги с четырьмя голами.

РФШ

Турнирное положение: РФШ после 15-ти туров латвийской Высшей лиги имеет 40 очков в активе и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку с отрывом в четыре балла от ближайшего преследователя в лице «Риги», а также в девять пунктов — от идущей третьей «Ауды».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Тукумс 2000» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Елгавой» (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Высшую лигу, РФШ только выигрывал.

Это сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Дарко Лемаич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Высшей лиги с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Супер Нова» не проиграла

в трех из пяти последних матчей «Супер Новы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей РФШ выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 5.50, выигрыш «Супер Новы» — в 15.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.25.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Их сильная атака и более высокий класс обещают результативный поединок.

При этом в последнем домашнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 3,5 голов

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь они все же превосходят соперника в классе, тогда как в их пяти из семи последних матчей было забито больше 3,5 голов.

2.00 РФШ победит и тотал больше 3,5 голов

Ставка: РФШ победит и тотал больше 3,5 голов за 2.00