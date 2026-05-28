29 мая в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Минск» и «Ислочь». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Минск — Ислочь с коэффициентом для ставки за 3.25.
«Минск»
Турнирное положение: «Горожане» намерены побороться за медали. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Минск» на один пункт отстаёт от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» уступили «Торпедо-БелАЗу» (0:3).
До того команда учинила разгром «Белшине» (5:1). Да и поединок с крепкой «Славией» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Минск» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Горожане» нынче преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила четырежды подряд.
Причем «Минск» традиционно сложно противостоит «Ислочи». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.
«Ислочь»
Турнирное положение: «Волки» сражаются за попадание в топ-3. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Ислочь» на 2 очка отстаёт от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» уверенно переиграли «Витебск» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Неману» (1:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Гомелю» (0:2).
При этом «Ислочь» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Волки» в последних матчах несколько прибавили. Команда победила 2 раза подряд.
При этом «Ислочь» не столь успешно выступает на полях соперников. В пяти выездных матчах команда набрала всего 6 очков.
«Волки» в среднем пропускают фактически один мяч за матч. Зато «горожанам» команда не проигрывает без малого два года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ислочь» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.93 и 1.84.
Прогноз: «Минск» явно способен поднатореть в плане реализации, тогда как «волки» не столь успешно выступают в гостях.
Ставка: Победа «Минска» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ислочь» слабовато выступает вне родных стен
- «Горожане» дома победили в 4 матчах из шести
- «Минск» довольно результативно атакует
- Обе команды пропускают в среднем гол за матч
- «Минск» до последнего поражения победил 4 раза подряд