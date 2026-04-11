12 апреля в 32‑м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Наполи». Начало встречи — 16:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Парма — Наполи с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Парма»

Турнирное положение: сейчас «Парма» занимает 13‑е место в таблице Серии А с 35 очками.

Последние матчи: в 31‑м туре пармезанцы сыграли вничью в гостях с «Лацио» (1:1). Игра, мягко говоря, получилась не самой привлекательной и почти без голевых моментов. «Парма» открыла счёт на 15‑й минуте усилиями своего капитана Дельпрато, который забил головой после углового, а пропустили гол после обидного рикошета в конце.

Ранее было поражение на своём поле от «Кремонезе» (0:2) и в гостях от «Торино» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Альмквист (п), Кремаски (з), Фриган (н); дисквалифицирован — Пеллегрино (н); под вопросом выход Бернабе (п).

Состояние команды: с этого сезона «Парму» возглавляет один из самых молодых специалистов Европы — испанец Карлос Куэста, который ранее помогал Артете в «Арсенале». Пока его работа оставляет противоречивое впечатление, хотя пармезанцы фактически гарантировали себе прописку в Серии А.

«Наполи»

Турнирное положение: после 31 тура «Наполи» располагается на второй строчке в таблице Серии А с 65 очками.

Последние матчи: домашняя встреча с «Миланом» (1:0) получилась ожидаемо очень напряжённой и шла фактически до гола. Больше повезло «Наполи», который смог вырвать победу на исходе основного времени после того, как самым расторопным в штрафной оказался Политано.

До этого была гостевая победа над «Кальяри» (1:0) и домашняя над «Лечче» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Нерес (п), Ди Лоренцо (з), Ррахмани (з), Вергара (п), Лукаку (н); под вопросом участие Хейлунна (н).

Состояние команды: тем временем к этой игре «Наполи» подошёл серией из пяти побед кряду. Даже при всех проблемах с составом в этом сезоне подопечные Антонио Конте стабильно набирают очки в последнее время и уже вышли на вторую строчку в таблице Серии А.

В первом круге встреча завершилась ничьей (0:0).

В прошлом сезоне «Наполи» победил дома (2:1), а на выезде команды поделили очки (0:0).

В сезоне 2020/21 обе встречи остались за «Наполи» со счётом 2:0.

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пармы» дают 6,20; на «Наполи» — 1,61; ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,67; тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

Прогноз: в этом сезоне у «Пармы» большие проблемы с созданием моментов — по этому показателю она одна из худших в лиге, а в этом матче ещё и не будет в составе лучшего нападающего — аргентинца Пеллегрино.

Основная ставка: «Парма» не забьёт за 2,0.

Прогноз: также можно попробовать заиграть альтернативный вариант. Даже без Хейлунна и других важных игроков гости сильнее.

Дополнительная ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 3,5 за 2,20.