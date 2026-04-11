12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 3.30.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда пока что еще не обеспечила себе прописку в элитном дивизионе на следующей сезон.

В активе «Фореста» сейчас 32 зачетных балла и 16-я строчка в турнирной таблице английского чемпионата.

Коллектив из графства Ноттингемшир смог 31 раз поразить ворота соперников в 31 матче, а в свои ворота пропустил 43 мяча.

Последние матчи: среди недели «красные» сыграли вничью с «Порту» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

До этого же в рамках АПЛ «лесники» победили «Тоттенхэм» (3:0) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «ловкие деревья» поделили очки с «Манчестер Сити» (2:2) и проиграли «Брайтону» (1:2).

Не сыграют: в лазарете Джон Виктор, Николо Савона, Кунья и Вилли Боли.

Состояние команды: сейчас «Ноттингем Форест» только на три балла опережает зону вылета, поэтому все еще впереди. Подопечным Витора Перейры нужно побеждать здесь и сейчас, чтобы не доводить до волнительной концовки.

В Лиге Европы «Ноттингем Форест» уже в четвертьфинале и вполне может пройти дальше, а там уже и до победы не так далеко. Все возможно.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: бирмингемская команда борется за то, чтобы в следующем сезоне представлять Англию в Лиге чемпионов.

У «вилланов» в активе в настоящий момент 54 зачетных балла и четвертая строчка в табеле о рангах.

Бирмингемцы имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 42:37.

Последние матчи: среди недели «львы» на выезде обыграли «Болонью» со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Перед этим коллектив из Бирмингема победил «Вест Хэм» (2:0), но проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3) в АПЛ.

Не сыграют: у «бордово-голубых» травмированы Джейдон Санчо и Бубакар Камара.

Состояние команды: сезон для «Астон Виллы» пока что складывается крайне удачно. Подопечные Унаи Эмери могут зацепиться за тройку сильнейших в АПЛ и пробиться в Лигу чемпионов.

Также по составу и игре «Астон Вилла» вправе рассчитывать на победу в Лиге Европы. Там команда уже одной ногой в полуфинале, до победы рукой подать.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Астон Вилла» выиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном поединке команд «Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. На победу «Ноттингем Форест» ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Астон Виллы» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: обеим командам нужны победы, но в таких равных матчах часто все заканчивается вничью.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: результативной ничьей ждать не стоит, команды больше будут думать о защите.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.85.