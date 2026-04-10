В контексте «Ноттингема» качество футбола в Порту особо не важно, поскольку команда добилась минимального результата. Команда Витора Перейры долго выглядела уязвимой, местами откровенно терялась под давлением хозяев и в целом провела слабый матч. Но всё равно увезла с «Драгау» ничью, хотя «Порту» начал гораздо лучше, быстро забил и имел все основания рассчитывать на более серьёзное преимущество. Однако затем хозяева подарили сопернику совершенно дикий автогол, а дальше встреча превратилась в нервную и вязкую борьбу, где «Форест» думал только о том, как остаться в игре и не развалиться.

Результат матча Порту Порту 1:1 Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Виллиам Гомес 11' Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш ( Алберту Кошта 19' ), Тьяго Силва, Ян Беднарек, Заиду Сануси, Секо Фофана ( Алан Варела 74' ), Пабло Росарио, Габри Вейга ( Виктор Фрохольдт 59' ), Борха Сайнс, Виллиам Гомес, Теремас Моффи ( Дениз Гюль 58' ) Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Морато, Мурилло ( Игор Жезус 46' ), Зак Эбботт, Морган Гиббз-Уайт ( Омари Хатчинсон 61' ), Райан Йейтс, Джеймс Макати ( Ибраим Сангаре 74' ), Николас Домингес, Дан Ндой, Крис Вуд ( Никола Миленкович 46' ), Дилан Баква ( Неко Уильямс 61' ) Жёлтая карточка: Габри Вейга 15' (Порту)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 5 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 4 Фолы 11

Перед игрой было понятно, что Перейра будет балансировать между еврокубками и борьбой за выживание в АПЛ, а девять изменений в составе это только подтвердили. На таком фоне неудивительно, что «Форест» вошёл в матч тяжело. Команда выглядела сыровато по структуре, теряла мяч в простых ситуациях и почти с первых секунд начала уступать «Порту» по скорости решений.

Уже на первой минуте хозяева могли открывать счёт, когда Терем Моффи убежал к воротам, но Штефан Ортега выручил. Затем немецкий вратарь ещё раз спас после удара Борхи Сайнса, и этот стартовый отрезок сразу показал, что английской команде придётся терпеть куда больше, чем ей хотелось бы. Фланги «Фореста» проваливались, игра без мяча оставляла вопросы, а сам «Порту» очень быстро находил свободные зоны.

Гол выглядел абсолютно логичным. На 11-й минуте хозяева провели быструю атаку через левый край, Габри Вейга выдал точную передачу вдоль ворот, а Вильям Гомес спокойно замкнул на дальней штанге. «Порту» просто доиграл эпизод до конца, а «Форест» снова показал, насколько тяжело ему даются перестроения в таком варианте состава.

Один нелепый эпизод полностью изменил настроение игры

И вот как раз в тот момент, когда казалось, что «Порту» начинает забирать матч под контроль, случился самый абсурдный эпизод вечера (если не всего турнира!). Хозяева спокойно перекатывали мяч в обороне, затем он дошёл до правого защитника Мартина Фернандеша, который без давления решил вернуть его вратарю. Проблема была в том, что сделал он это вслепую и слишком сильно. Диогу Кошта находился не в воротах, а мяч в итоге просто укатился в сетку с сорока метров.

Такие голы обычно существуют отдельно от контекста матча, но в этом случае было не так. «Порту» после автогола заметно занервничал, а «Форест», наоборот, получил возможность выдохнуть и сбить темп. До этого гости выглядели так, будто могут рассыпаться уже к перерыву. После автогола они наконец почувствовали, что и соперник далеко не идеален.

Этот мяч не сделал «Форест» лучше в атаке, но дал ему право перейти в более удобный режим — терпеть, закрывать зоны и затягивать игру в каждом удобном эпизоде. Для команды Перейры это был почти подарок, и важно, что она этим подарком воспользовалась правильно.

«Форест» думал о контроле ущерба, а «Порту» так и не дожал

Во втором тайме логика матча не сильно изменилась. «Порту» всё равно выглядел острее, чаще подходил к воротам и имел больше шансов забить второй мяч, но «Форест» уже был куда рациональнее. Перейра перестроил команду, сделал её более плотной, и у хозяев уже не свободы, которая чувствовалась в дебюте.

При этом у англичан был эпизод, который вполне мог превратить хорошую ничью в отличную победу. Игор Жезус после выхода со скамейки забил, опередив Диогу Кошту, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за игры рукой. Перейра после матча предпочёл не развивать тему, хотя по его реакции было понятно, что эпизод ему очень не понравился.

Но если смотреть на матч целиком, «Форест» всё же должен быть благодарен прежде всего Ортеге. Немецкий вратарь несколько раз буквально в одиночку оставил команду в игре: спасал после ударов Вильяма Гомеса, брал сложные мячи в концовке и не позволил «Порту» уехать в Англию с преимуществом. Особенно важны были сейвы после часа игры, когда хозяева снова прибавили и попытались дожать соперника на фоне усталости.

У «Порту» есть все основания чувствовать досаду. Команда создала достаточно, чтобы выиграть первый матч, но итоговый счёт для хозяев выглядит почти как саморазрушение. Забили сами, сами же этот перевес и уничтожили. В этом матче «Ноттингем» вряд ли можно хвалить за игру как таковую. Команда не контролировала вообще ничего, создала немного, а её лучшей стороной была игра вратаря. Но в плей-офф это тоже полноценный скилл — провести плохой матч так, чтобы к ответной встрече подойти на равных.