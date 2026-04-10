11 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Пари НН». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Балтика — Пари НН с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградская команда проводит отличный сезон. После 23-х туров «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе.

На своем поле команда Андрея Талалаева выступает также бодро, набрав 25 очков из 33-х возможных. «Балтика» занимает по этому показателю 6-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ калининградцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2), а до этого команда разгромила «Сочи» со счетом 4:0.

У «Балтики» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период калининградцы по 2 раза сыграли вничью и победили, забив 8 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Балтика» продолжает бороться за место в тройке лидеров РПЛ. Противостоять «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА будет тяжело, хотя калининградцы и стабильно набирают очки.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль проводит свой лучший сезон за последние годы. Форвард забил 13 голов и сделал голевую передачу за 23 встречи в РПЛ, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородская команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. «Пари НН» располагается на 14-й позиции в таблице с 20-ю очками в активе.

Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, но до спасительной 12-й строчки всего 2 балла — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «Пари НН» уступил «Ростову» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 29-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Краснодару» (0:5).

До этого у «Пари НН» было две победы подряд над «Крыльями Советов» (3:0) и «Сочи» (2:1). За последние 5 матчей нижегородцы забили 6 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграет: Эктов из-за травмы.

Состояние команды: «Пари НН» показывает не лучшее качество футбола в нынешнем сезоне, но шансы сохранить прописку в РПЛ все еще довольно высокие.

В последних 3-х очных встречах нижегородцы дважды сыграли вничью с «Балтикой» (оба матча — 0:0). Получится ли на сей раз у «Пари НН» доставить проблемы калининградцам? Большой вопрос...

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Балтике» с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.15, а победа «Пари НН» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: «Балтика» способна сыграть результативно, тем более на своем поле.

2.50 Индивидуальный тотал «Балтики» 2 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Балтика» — «Пари НН» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Балтики» 2 больше за 2.50.

Прогноз: «Балтика» на своем поле одержит уверенную победу.

2.45 Победа «Балтики» с форой (-1.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Балтика» — «Пари НН» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Балтики» с форой (-1.5) за 2.45.