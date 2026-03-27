28 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» и «Спартак» Кострома. Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Волга — Спартак Кострома с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 27 очков. Общая разница мячей — 29:39.
Последние матчи: в последнем матче коллектив из Ульяновска выступил неудачно. Команда проиграла «Уфе» со счетом 1:2. Несмотря на преимущество по статистическим показателям, «Волга» выглядела блекло.
Ранее клуб поделил очки в поединке против «Челябинска», завершив встречу со счетом 2:2, и смог обыграть с минимальным счетом московское «Торпедо» (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волга» в очень ненадежной позиции. Команду отделяет всего один балл от зоны стыковых матчей. Поражение «Уфе» в последнем матче усугубило ситуацию, ведь именно башкирский коллектив идет сразу следом за «Волгой» в турнирной таблице.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: «Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав девять побед, 11 матчей вничью и шесть поражений. Это позволило команде набрать 38 очков после 25 туров.
Последние матчи: В последнем поединке «Спартак» поделил очки с ярославским «Шинником». Команды завершили матч со счетом 1:1. Костромчане имели преимущество по игре, но в итоге всего лишь ничья.
Ранее «Спартак» расписал мировую в поединке против «Чайки» (1:1) и выдал результативный матч против «Челябинск», завершив его со счетом 3:3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Серия ничейных матчей не позволяет «Спартаку» набрать важные очки в борьбе за топ-3 чемпионата. Несмотря на это, коллектив все еще в зоне переходных игр, но плотность очень высокая. Отметим, что со старта второй половины «Спартак» играет только вничью.
Статистика для ставок
- «Спартак» Кострома сыграл вничью в последних четырех матчах
- «Волга» проиграла один из последних четырех матчей
- в матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.55. Ничья оценена в 3.15, победа оппонента — 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.57.
Прогноз: Сыграем на победе «Спартака» в этом матче. Несмотря на спад в виде матчей вничью, команда располагает более качественным подбором игроков и готова прервать серию. Победа «Спартака» за 2.55.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на самом популярном результате для гостей и поверить, что команды повторять сценарий прошлого матча. Ничья за 3.15.
