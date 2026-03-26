27 марта в товарищеском матче встретятся Швейцария и Германия. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом для ставки за 2.03.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария заняла первое место в группе B, набрав после шести игр 14 очков при четырех победах и двух матчах вничью. Команда смогла забить 14 мячей, пропустив два гола в свои ворота.

Швейцарцы играли в одном квартете со сборными Косово, Словении и Швеции.

Последние матчи: в отборе к Чемпионату мира Швейцария в ноябре смогла обыграть сборную Швецию со счетом 1:1 и поделила очки с Косово (1:1). В поединках октября сборная сыграла вничью против Словении (0:0) и вновь выиграли Швецию (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Швейцарию после матча против Германии ожидают поединки против Норвегии и Иордании. Для команды это неплохая подготовка перед финальными матчами в подготовке к Чемпионату мира в СЩА, Мексике и Канаде.

Германия

Турнирное положение: Германия смогла стать лидером квартета A, набрав за шесть поединков 15 очков при пяти победах и всего одном поражении. Немцы смогли забить 16 мячей, пропустив три в свои ворота.

Бундестим была в одном квартете со сборными Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга.

Последние матчи: в ноябрьских матчах отбора к ЧМ немцы уничтожили сборную Словакию со счетом 6:0 и обыграли Люксембург со счетом 2:0. В октябре команда обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0 и Люксембург (4:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: После товарищеского матча против сборной Швейцарии Германия сыграет против Кот-д'Ивура, Ганы, Финляндии и США. При этом два последних матча пройдут перед самым стартом Чемпионата мира.

Статистика для ставок

Германия выиграла пять матчей кряду

Швейцария не проигрывает шесть матчей подряд

Швейцария пропустила всего один мяч в последних шести матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красной фурии» ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.60, а победа Швейцарии — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.15.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание больше трех мячей в матче.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.03.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.03.

Прогноз: Можно сыграть на победе гостей в поединке. Это дополнительная ставка.

Ставка: Победа Германии в матче за 2.29.

Ставка: Победа Германии в матче за 2.29.