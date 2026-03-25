Автор ESPN Грэм Хантер разбирает стремительное падение «Севильи» в пропасть Ла Лиги — и объясняет, какое место в этой драме отведено Серхио Рамосу.

Примечание: данный материал был опубликован до назначения Луиса Гарсии Пласы главным тренером «Севильи».

Ни для кого не стало большим сюрпризом, что «Севилья» снова ищет главного тренера — уже пятнадцатого за неполные десять лет. Для клуба, который еще недавно считался образцом стабильности и успеха в Ла Лиге, это катастрофический и унизительный показатель.

Положение команды, завоевавшей семь крупных европейских трофеев за последние два десятилетия, по-настоящему удручающее: угроза вылета, раздирающие внутренние конфликты, управленческая некомпетентность и нарастающая агрессия со стороны болельщиков.

Поэтому, независимо от того, подтвердятся ли ожидания букмекеров и пост главного тренера займет Луис Гарсия Пласа или кто-то другой, любому специалисту, который попытается вытащить «Севилью» из кризиса за оставшиеся девять туров Ла Лиги, можно только пожелать удачи.

Команда всего в трех очках от зоны вылета — и риска впервые за четверть века покинуть элиту испанского футбола.

Очевидно, что Серхио Рамос не станет новым главным тренером.

Однако разъяренные, отчаявшиеся и напряженные болельщики «Севильи» — одни из самых страстных и требовательных в мире — вполне могут простить своего «блудного сына» и мечтать о том, чтобы он как можно скорее вернулся в клуб уже в руководящей роли, как только это станет возможным с коммерческой точки зрения.

Рамос родился в этих краях, и как только мать запретила юному бойцу следовать своей пылающей мечте стать тореадором, его судьба стать ранним лидером «Севильи» была фактически предрешена.

Однако то, что он задержался в клубе всего на полтора сезона, прежде чем стать первым испанским приобретением Флорентино Переса для разрастающегося проекта «галактикос» в «Реале», неизбежно оставило осадок.

Его регулярные возвращения на «Рамон Санчес Писхуан» в составе «сливочных», где он терпел шквал оскорблений и при этом побеждал, ничуть не прибавили ему симпатий со стороны местной публики. Особенно — у радикальной и воинственно настроенной ультрас-группы Biri Biri.

Даже когда он вернулся в сезоне-2023/24 и снова надел красно-белую футболку (при тренере Кике Санчесе Флоресе, когда команда финишировала 14-й, но с комфортным отрывом от зоны вылета), многие болельщики не спешили принимать Рамоса «домой».

Более того, часть фанатов откровенно освистывала его, а затем жаловалась местным СМИ, что в 38 лет он «по-хозяйски» вернулся в раздевалку, хотя его лучшие годы уже «давно позади». Напряжение ощущалось — и иногда даже попадало в прямые телетрансляции.

Но времена изменились. И изменились радикально.

Обладает ли Рамос (вместе с инвесторами, стоящими за ним в рамках, как сообщается, предложения на €450 млн по приобретению контрольного пакета) необходимыми управленческими и коммерческими качествами, чтобы остановить стремительное падение клуба, можно будет понять лишь тогда, если он действительно возьмет бразды правления в свои руки.

Но можно не сомневаться — и это мнение болельщиков «Севильи», с которыми я лично общался, — что фанаты попросту сыты по горло тем, как их клубом управляли в последние годы, как на поле, так и за его пределами.

Тем временем, их соседи по городу, «Бетис», выступающий в зелено-белых цветах, выигрывают Кубок Испании, выходят в свой первый в истории европейский финал, добираются до четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги Европы и выглядят вполне реальными претендентами на попадание в Лигу чемпионов. Все это лишь подливает масла в огонь и усиливает боль «Севильи».

На фоне команды, которая играет без качества, характера и гордости, и не демонстрирует даже намека на страх перед вылетом, перспектива прихода Рамоса — яростного, голодного до побед, несгибаемого и местного парня — будет казаться большинству болельщиков «рохибланкос» по‑настоящему опьяняющей, вне зависимости от того, есть ли у него необходимый управленческий опыт или нет.

На фоне происходящего стоит подробнее взглянуть на тот хаос, который предстоит разгребать любому, кто выкупит контроль у пяти основных семей и групп акционеров, владеющих клубом сегодня.

Прежде всего, в «Севилье» царила вопиющая некомпетентность в работе на трансферном рынке.

Уровень состава рухнул по сравнению с той командой, которая завоевала последний европейский трофей клуба в 2023 году при Хосе Луисе Мендилибаре. Того самого тренера, который не только спас команду от вылета, но и прошел с ней «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Рому», чтобы завоевать для «Севильи» рекордный седьмой Кубок УЕФА/Лигу Европы.

Еще менее трех лет назад в составе «Севильи» были чемпионы мира и финалисты мундиаля ( Алехандро «Папу» Гомес, Иван Ракитич, Гонсало Монтиэль, Маркос Акунья, Хесус Навас, Лукас Окампос), а также группа высококлассных футболистов ( Фернандо, Яссин Буну, Пап Гейе, Юссеф Эн-Несири), которые уже выигрывали или впоследствии завоевывали Лигу Европы или Кубок Африки, а также регулярно брали трофеи в разных европейских чемпионатах.

Сейчас же новый главный тренер получит в наследство команду, в которой многие игроки выглядят откровенно безразличными, а их главные характеристики, увы, сводятся к росту, физической мощи или былой способности «выигрывать единоборства».

Мастерство, качество, смелость, азарт, фирменная дерзость «Севильи»? Почти исчезли.

К счастью, карьерист Виктор Орта, собравший этот безликий набор игроков, уже отправлен в отставку, и технический департамент клуба пытается активнее подтягивать молодежь из академии.

Однако очевидно, что команде катастрофически не хватает настоящего таланта, умения работать с мячом и, что не менее важно, способности выдерживать давление и выходить победителем из сложных ситуаций.

И это лишь половина беды. Даже если «Севилья» сохранит прописку, у нее будет второй с конца лимит зарплат в Ла Лиге. А значит, привлечь опытных, состоявшихся игроков будет невероятно сложно. Если же команда вылетит — ситуация станет еще хуже.

Это разительно отличается от последних двух десятилетий, когда сочетание выдающейся селекции с поиском недооцененных талантов и умения привлекать качественных игроков, ищущих новый, амбициозный проект, привело «Севилью» к 12 крупным трофеям после исторической «засухи», длившейся с 1948 по 2006 год.

Пока клуб переживает — и не стоит подбирать мягкие слова — унизительный футбольный спад, Рамос вместе с инвесторами из Five Eleven Group, по сообщениям, проводит тщательный аудит финансов клуба. Они уже вышли на большинство (хотя и не на всех) групп акционеров «Севильи», представив детальный план с оценкой стоимости акций и своим видением того, как вернуть клуб к жизни.

Как возможный вылет, который по-прежнему остается реальной угрозой, повлияет на это предложение — неизвестно. Но совершенно очевидно: на цене акций это скажется только в худшую сторону.

А для того, кто возьмет на себя тренерскую работу, картина и вовсе выглядит мрачно.

«Севилье» еще предстоит сыграть на выезде против двух прямых конкурентов, пытающихся затащить ее в зону вылета — «Реал Овьедо» и «Леванте». Впереди также матчи с «Атлетико», набравшими ход «Реалом Сосьедад» и «Осасуной», а последние три тура — и вовсе кошмар: «Реал», «Вильярреал» и «Сельта». Судя по текущей форме, трудно поверить, что команда возьмет там хотя бы очко.

С декабря «Севилья» побеждает крайне редко, входит в тройку худших домашних команд Ла Лиги, а по количеству пропущенных мячей ей нет равных во всем чемпионате.

Президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско — сын самого успешного руководителя в истории «Севильи», с которым у него произошел громкий и публичный конфликт, — недавно прокомментировал ситуацию.

Моя совесть чиста, мы следовали намеченному плану. За последние два года мы сократили расходы. Одно дело — слышать с трибун «Джуниор, уходи», и совсем другое — когда тебе желают смерти. Это недопустимо и должно осуждаться. Каждую ночь я спрашиваю себя, стоит ли продолжать руководить «Севильей»… но я принимаю роль злодея в этой истории. Хосе Мария дель Нидо Карраско президент «Севильи»

Именно дель Нидо-младший, как он сам признает, заблокировал возвращение Рамоса в клуб в последнее трансферное окно — причем защитник был готов играть бесплатно.

Что касается возможного прихода Рамоса в руководство, президент отметил: «Акционеры — болельщики "Севильи", и они тоже хотят лучшего для клуба. В тот день, когда мне скажут уйти, я уйду. Я знаю от окружения Серхио Рамоса, что они будут проинформированы о ситуации в клубе через письмо о намерениях».

С наступлением 2026 года Рамос в социальных сетях поздравил всех с Новым годом, пожелав, чтобы «…этот год принес неожиданные возможности и радость от исполнения мечты».

Если «Севилья» вылетит, «неожиданная возможность» действительно появится — купить клуб можно будет значительно дешевле. Но радости в этом не будет, и вряд ли это станет воплощением мечты Рамоса.

Впереди у «Севильи» и ее все более отчаявшихся болельщиков — потенциально адские недели. Но не окажется ли в итоге спасение в руках их часто непонятого «блудного сына» — Серхио Рамоса?