прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Валенсия». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» по дополнительным показателям отстает от топ-7. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Алавес» (4:2).

До того команда была бита «Атлетико» (2:3). А вот поединок с «Осасуной» завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Львы» не преуспевают в плане стабильности результатов. Команда все никак не запрыгнет в еврозону.

Причем «Атлетик» традиционно удачно противостоит «Валенсии». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» борются за выживание в элите. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 3 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» уступили «Атлетико» (0:2).

До того команда с натугой переиграла «Жирону» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Мальорку» (1:1).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче не преуспевают в плане игры и результатов. Команда имеет сложности с реализацией.

При этом «Валенсия» бледновато выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала лишь 13 очков.

«Летучие мыши» уже почти 7 лет не выигрывают в Бильбао. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее соперника, к тому же максимально мотивирован попасть в еврокубки.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.

Ставка: Ничья за 3.75

