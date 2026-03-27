Сборные Швейцарии и Германии проведут товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2026. Обе команды уже решили задачу выхода на турнир, поэтому сейчас основной акцент сделан на проверке состава и игровых связей. Для тренеров Мурата Якина и Юлиана Нагельсманна это один из последних шансов оценить игроков перед финальным выбором финальной заявки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:25 Стартовые составы команд:

Швейцария: Кобель, Родригес, Эльведи, Аканжи, Видмер, Джака (к), Фройлер, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндойе.

Германия: Бауманн, Раум, Шлоттербек, Та, Киммих (к), Горецка, Штиллер, Вирц, Гнабри, Сане, Хаверц.

22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Кристофер Кавана. Ассистенты: Дэниел Кук, Иэн Хассин. Четвёртый судья — Томас Брамалл. VAR — Пол Ховард. Ассистент VAR — Тимоти Вуд.

Швейцария

Сборная Швейцарии уверенно прошла квалификацию, заняв первое место в своей группе без единого поражения. Команда демонстрировала баланс между атакой и обороной — 14 забитых мячей при всего двух пропущенных. На этом фоне текущая серия из десяти матчей без поражений выглядит закономерно.

При этом швейцарцы заметно прибавили по сравнению с предыдущими отрезками, где им не хватало стабильности. Сейчас команда регулярно набирает очки и уверенно чувствует себя даже против соперников высокого уровня. Особенно важно, что дома они идут на серии побед и практически не теряют очки.

Тем не менее есть и слабое место — матчи против Германии традиционно складываются тяжело. Швейцария не может сохранить «сухие» ворота в играх с этим соперником, что делает предстоящую встречу серьёзной проверкой для обороны.

Германия

Сборная Германии также успешно провела отборочный цикл, выиграв группу и набрав 15 очков из 18 возможных. Команда мощно провела концовку квалификации, забив все 16 голов в последних пяти матчах, что подчёркивает атакующий потенциал.

Однако перед этим у немцев был нестабильный период, когда они проигрывали и теряли очки. Сейчас команда Нагельсманна вновь набрала ход — серия из пяти побед подряд и несколько «сухих» матчей подряд говорят о прогрессе.

При этом тренер продолжает искать оптимальные сочетания. В товарищеских играх возможна ротация и эксперименты, особенно с учётом травм и необходимости проверить ближайший резерв перед Чемпионатом Мира.

