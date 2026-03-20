21 марта в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Торино». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Милан — Торино с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Милан»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за лидерство в Серии А. После 29-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице с 60-ю очками в активе, отставая от «Интера» на 8 пунктов.

Интересно, что «россонери» играют хуже дома, нежели в гостях. «Милан» располагается на 7-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, команда набрала 28 очков из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Милан» уступил «Лацио» (0:1), пропустив решающий гол на 26-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Интер» (1:0).

В последних 5-и встречах «россонери» команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Комо» (1:1). За этот период «Милан» забил 4 гола при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Габбия и Лофтус-Чик (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Милана» еще остаются шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, но для этого нельзя терять очки. В последнем матче «россонери» упустили победу.

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау продолжает держать довольно высокий уровень, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 22 матча в Серии А форвард забил 9 голов при 2-х результативных передачах.

«Торино»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 14-е место в таблице с 33 очками в активе после 29-и туров. «Торино» опережает зону вылета на 9 пунктов.

Команда уже не претендует на еврокубки в нынешнем сезоне. К тому же, «Торино» не очень здорово выступает в гостях, набрав только 13 баллов из 42-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Парму» со счетом 4:1. Матчем ранее «Торино» уступил «Наполи» (1:2), пропустив решающий гол на 60-й минуте.

В последних 5-и встречах Серии А команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Торино» смог забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграет: Савва из-за травмы.

Состояние команды: Сейчас «Торино» вполне может ощущать себя комфортно, ведь команда опережает зону вылета на 9 пунктов. Необходимо только провести оставшиеся матчи без больших провалов.

В последних 4-х очных встречах «Торино» проиграл «Милану» только 1 раз, дважды победил и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз набрать очки в матче против «россонери»? На чужом поле это будет гораздо тяжелее...

Статистика для ставок

«Милан» не пробивал тотал голов 2.5 больше в последних 5-и встречах

В последних 3-х матчах «Торино» дважды победил

В последних 4-х очных встречах «Торино» проиграл «Милану» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Милану» с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа «Торино» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.

Прогноз: Можно предположить, что «Милан» уверенно обыграет «Торино». «Россонери» продолжит борьбу за чемпионство.

Ставка: Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: «Торино» поразит ворота «Милана» в предстоящем матче. Гости попытаются доставить проблемы «россонери».

Ставка: Обе забьют за 2.05.