В субботу, 21 марта, «Милан» примет «Торино» в рамках 30-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' Поочередно соперники проводят позиционные атаки.

19' Затяжная позиционная атака «Милана», планомерно хозяева подбираются с мячом к штрафной «Торино».

17' Взяв мяч под контроль, футболисты «Милана» игру от своих ворот отодвинули.

15' Удар головой Ардиана Исмайли после подачи с углового «Торино», переправил мяч через перекладину вратарь хозяев Меньян.

13' Педерсен подал в штрафную «Милана», Влашич сыграл на опережении, но послал мяч мимо створа.

12' Удар головой Джованни Симеоне после углового «Торино», мяч выше ворот «Милана» пролетел.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 1 Фолы 2

10' Удар с линии штрафной «Милана» нанес Маттео Прати, мяч выше ворот пролетел.

09' Желтая карточка показана Фикайо Томори, за срыв атаки «Торино».

07' «Торино» развивает позиционную атаку на половине поля «Милана».

06' Удар головой из пределов штрафной «Торино» нанес Павлович, мяч мимо створа пролетел.

06' Подача Рабьо в штрафную «Торино», выбил один из защитников гостей мяч на угловой «Милана».

04' «Милан» взяв мяч под контроль, разыгрывает его на своей половине поля.

03' Обрадор пробил с края штрафной «Милана», мяч угодив в одного из защитников хозяев улетел на угловой «Торино».

02' Позиционная атака «Торино» не привела к угрозе воротам «Милана».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Милана».

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Франческо Фурно.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, де Винтер, Томори, Павлович, Бартезаги, Модрич, Рабьо, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Фюллькруг.

«Торино»: Палеари, Обрадор, Коко-Басси, Исмайли, Эбосс, Педерсен, Гинейтис, Влашич, Прати, Симеоне, Сапата.

«Милан»

Команда продолжает борьбу за лидерство в Серии А. После 29-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице с 60-ю очками в активе, отставая от «Интера» на 8 пунктов. Интересно, что «россонери» играют хуже дома, нежели в гостях. «Милан» располагается на 7-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, команда набрала 28 очков из 42-х возможных. В прошедшей встрече «Милан» уступил «Лацио» (0:1), пропустив решающий гол на 26-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Интер» (1:0). В последних 5-и встречах «россонери» команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Комо» (1:1). За этот период «Милан» забил 4 гола при 3-х пропущенных.

У «Милана» еще остаются шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, но для этого нельзя терять очки. В последнем матче «россонери» упустили победу. Нападающий «Милана» Рафаэл Леау продолжает держать довольно высокий уровень, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 22 матча в Серии А форвард забил 9 голов при 2-х результативных передачах. Не помогут команде в отчетной встрече Габбия и Лофтус-Чик (у обоих — травмы).

«Торино»

Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 14-е место в таблице с 33 очками в активе после 29-и туров. «Торино» опережает зону вылета на 9 пунктов. Команда уже не претендует на еврокубки в нынешнем сезоне. К тому же, «Торино» не очень здорово выступает в гостях, набрав только 13 баллов из 42-х возможных на чужом поле. В прошлом поединке команда разгромила «Парму» со счетом 4:1. Матчем ранее «Торино» уступил «Наполи» (1:2), пропустив решающий гол на 60-й минуте. В последних 5-и встречах Серии А команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Торино» смог забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Сейчас «Торино» вполне может ощущать себя комфортно, ведь команда опережает зону вылета на 9 пунктов. Необходимо только провести оставшиеся матчи без больших провалов. В последних 4-х очных встречах «Торино» проиграл «Милану» только 1 раз, дважды победил и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз набрать очки в матче против «россонери»? На чужом поле это будет гораздо тяжелее... Не поможет команде в отчетной встрече Савва из-за травмы.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 игру между собой в рамках Серии А, 9-го декабря «Милан» одержал выездную победу со счетом 2:3. За всю историю команды сыграли между собой 211 матчей, в 80 играх победил «Милан», в 58 «Торино», оставшиеся 73 матча завершились вничью.

