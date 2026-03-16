После осечки «Интера» у «Милана» был редкий шанс снова вдохнуть жизнь в чемпионскую интригу, сократить отставание и превратить концовку сезона в настоящую битву. Но на «Олимпико» команда Массимилиано Аллегри вместо рывка к вершине получила болезненное напоминание о собственных ограничениях. «Лацио» оказался быстрее и собраннее — и по делу победил 1:0 благодаря голу Густава Исаксена. Для римлян это был один из самых цельных матчей за долгое время, а разговоры о возможном скудетто «Милана» звучат уже скорее как самообман.

Результат матча Лацио Рим 1:0 Милан Милан 1:0 Густав Исаксен 26' Лацио: Марио Хила, Оливер Провстгор, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Патрисио Габбарон, Кеннет Тейлор ( Реда Белахьяне 90' ), Густав Исаксен ( Булайе Диа 67' ), Маттиа Цаканьи ( Маттео Канчелльери 83' ), Дэниел Мальдини, Edoardo Motta Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан ( Закари Атекаме 57' ), Алексис Салемакерс ( Самуэле Риччи 85' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори ( Давиде Бартезаги 57' ), Кристиан Пулишич, Лука Модрич, Юссуф Фофана ( Кристофер Нкунку 67' ), Рафаэл Леау ( Никлас Фуллкруг 67' ), Ардон Ясари Жёлтые карточки: Edoardo Motta 70', Нуну Тавареш 81', Патрисио Габбарон 90+4' — Первис Эступинан 55'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 2 Удары мимо 8 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 9 3 Офсайды 4 7 Фолы 19

Важность матча ощущалась ещё до стартового свистка. На трибуны вернулись тифози «Лацио», атмосфера на «Олимпико» заметно ожила, а команда Маурицио Сарри с первых минут будто бы заряжалась шумом стадиона. Римляне начали агрессивно и вертикально. Они не просто много бегали, постоянно находили уязвимости на одном и том же участке поля. Правый фланг атаки «Лацио» снова и снова загружал Перриса Эступиньяна, и очень быстро стало понятно, что для защитника «Милана» это будет тяжёлый вечер.

Перфоманс фанатской трибуны «Лацио» globallookpress.com

Уже в дебюте хозяева несколько раз вскрыли эту зону. Кеннет Тейлор успел попасть в перекладину, Исаксен создавал напряжение почти в каждом эпизоде, а Даниэль Мальдини и Деле-Баширу регулярно находили пространство в переходах. «Милан» пытался отвечать контратаками, но в целом первый тайм был под контролем римлян.

Гол Исаксена — как итог целого получаса давления

Решающий эпизод матча получился простым и показательным. На 26-й минуте Адам Марушич выполнил неплохую длинную передачу вперёд, но точно не из разряда тех, что выглядят как гарантированный голевой пас. Но Исаксен превратил этот мяч в полноценный приговор для обороны гостей.

Эступиньян снова проиграл дуэль: неверно прочитал траекторию, не успел поставить корпус и позволил датчанину ускользнуть себе за спину. Исаксен обработал мяч, прицелился и пробил мимо Майка Меньяна. «Лацио» планомерно давил именно туда, где чувствовал слабость соперника, и в итоге именно зона Эступиньяна и засквозила. Для самого Исаксена это был ещё один сильный эпизод в весеннем отрезке сезона. Густав всё чаще выглядит не просто активным фланговым игроком, а лидером, который тащит «Лацио» вперёд.

Гол Исаксена globallookpress.com

Главная претензия к «Милану» в этом матче даже не в том, что команда проиграла. А в том, что она слишком поздно начала играть в футбол, соответствующий уровню важности этой встречи. В первом тайме «россонери» были пассивными в дуэлях, допускали слишком много технического брака и позволяли «Лацио» чувствовать себя комфортно на мяче. Ардон Яшари, которого Аллегри выбрал вместо дисквалифицированного Рабьо, не дал команде нужной устойчивости, а Рафаэл Леау снова провёл матч ниже ожиданий миланских болельщиков.

Да, у «Милана» были свои шансы. Эступиньян до пропущенного мяча едва не забил после подачи Алексиса Салемакерса, Пулишич после перерыва заставил Эдоардо Мотту выручать, Фофана пробивал головой. Но целостной, системной атаки у гостей не получалось. Всё выглядело слишком рвано, слишком зависимо от отдельных моментов, слишком нервно. И именно это в последние месяцы часто отделяет «Милан» от действительно больших команд сезона. Эмоция у команды Аллегри есть, характер временами тоже, но, когда нужно методично забрать важнейший матч, — появляются паузы, суета, а качество решений в финальной трети заметно портится.

Лука Модрич с мячом globallookpress.com

«Милан» не дожал, Леау взбесился

Во втором тайме картина всё же изменилась. «Милан» стал агрессивнее, поднял интенсивность, лучше начал собирать подборы и чаще прижимал «Лацио» к штрафной. Это был уже не тот вялый и рассыпающийся по эпизодам футбол, который команда показывала до перерыва.

«Лацио» — «Милан» globallookpress.com

Пулишич и Модрич начали чаще продвигать мяч между линиями, Фофана добавил давления из глубины, а сам «Лацио» закономерно опустился ниже. В такие отрезки кажется, что гол гостей — лишь вопрос времени. Но именно здесь «Милан» снова упёрся в свой потолок, то есть отсутствие ключевого решения в атаке. На 75-й минуте Захари Атекхаме даже отправил мяч в сетку красивым ударом, но гол был отменён — перед этим защитник подработал себе рукой, у арбитров почти не было пространства для интерпретации. Чуть позже Мотта снова спасал после навесов и добиваний, а Хила и вся оборона «Лацио» качественно выдержали нервную концовку.

Одним из символов вечера стала замена Рафаэла Леау. Когда Аллегри снял португальца примерно за двадцать минут до конца, тот явно не скрывал раздражения: медленно уходил с поля, спорил жестами, отмахивался от попыток успокоить его и уже на скамейке продолжал бить всё вокруг. Это было похоже на концентрированное выражение всех миланских эмоций в Риме. Команда понимала, что матч уходит, шанс сократить отставание от «Интера» тает, но происходит всё это не из-за мастерства соперника, а из-за собственных недоработок. Эта нервозность в итоге и вышла наружу.

Рафа Леау злится после замены globallookpress.com

Аллегри после матча постарался снизить градус, объяснив реакцию Леау раздражением от конкретных игровых ситуаций и нехваткой качественных передач. Но сама сцена всё равно выглядела как отражение сезона, в котором у «Милана» есть амбиции и отдельные сильные отрезки, но слишком часто нет общей ясности, которая нужна для настоящей чемпионской гонки.

Победа, которая оживляет Рим

Команда Сарри впервые за долгое время выдала действительно зрелую игру против прямого конкурента из верхней части таблицы. Римляне показали, что даже при кадровых проблемах могут брать матч не хаосом, а структурой, интенсивностью и дисциплиной. Эта победа снова подбрасывает их ближе к борьбе за Европу, пусть пока и не делает её осязаемой. Ну и конечно же, не стоит забывать про Кубок, в котором «Лацио» предстоит играть в полуфинале.

Календарь и таблица Серии А

Для «Милана» же всё выглядит куда мрачнее. После дерби и после потери очков «Интером» можно было мечтать о рывке и яркой весне в чемпионской гонке. Но вместо этого «россонери» проиграли ключевой матч и, возможно, лишились последнего шанса на титул. И потому главным итогом вечера стало не просто поражение 0:1, а ощущение, что чемпионская интрига для «Милана» закончилась в тот самый момент, когда казалось, будто она обязана возродиться.