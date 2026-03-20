21 марта в 25-м туре первенства России по футболу сыграют КАМАЗ и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч КАМАЗ — Черноморец Нв с коэффициентом для ставки за 3.25.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы еще не потеряли шансы на стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом КАМАЗ на 3 очка отстает от искомой четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Челнинцы не сумели одолеть «Ротор» (1:1).
До того команда уступила «Енисею» (0:1). А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках КАМАЗ забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Челнинцы в последних поединках завяли в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем КАМАЗ традиционно неудачно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» пытаются оторваться от опасной зоны. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Черноморец» Нв на 5 очков опережает пресловутую зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Моряки» не уступили «Факелу» (0:0).
До того команда нанесла поражение крепкому «СКА-Хабаровску» (3:0). А вот чуть ранее она вчистую уступила «Торпедо» (0:2).
При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Моряки» ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не пропускает 2 матча подряд.
При этом «Черноморец» Нв в среднем пропускает более одного мяча за матч. Зато челнинцы были обыграны в трех последних очных поединках.
«Моряки» максимально мотивированы оторваться от опасной зоны. Да и КАМАЗу команда не проигрывает уже полтора года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров КАМАЗ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.
Прогноз: «Морякам» еще недостает стабильности, да и челнинцы весной выглядят заметно слабее себя осеннего образца.
Ставка: Ничья за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Черноморец» Нв не пропускает 2 матча кряду
- КАМАЗ не побеждает 3 матча подряд
- Челнинцы в трех своих последних матчах расписали два паритета
- КАМАЗ в двух последних домашних матчах расписывал мировые
- «Черноморец» сыграл вничью в 2 своих последних выездных поединках