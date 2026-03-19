20 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Тобол». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астана — Тобол с коэффициентом для ставки за 2.82.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» стартовала не столь продуктивно. Команда пока находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Астана» набрала 4 очка в двух турах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астана» не смогла одолеть «Кайсар» (0:0).
До того команда уверенно расправилась с «Жетысу» (4:1). А вот поединок с «Чжэцзян Гринтауном» завершился вничью (2:2).
В пяти своих последних матчах «Астана» одержал одну победу. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Астана» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Причем «Астана» традиционно неудачно противостоит «Тоболу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» выдал скромный старт. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Тобол» набрал один пункт в двух первых турах. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» не сумел одолеть «Жетысу» (2:2).
До того команда была разбита «Актобе» (1:4). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Кайрат».
При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тобол» нынче находится в кризисе. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд.
При этом «Тобол» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропустила 6 мячей в двух первых турах чемпионата Казахстана.
В этом поединке команда наверняка постарается зацепиться за очки. «Тобол» явно построит свою игру в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.83.
Прогноз: «Астана» борется за чемпионский титул, да и оппонент пропускает слишком часто.
Ставка: Фора «Астаны» -1.5 за 2.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Астана» не проигрывает еще с августа минувшего года
- «Тобол» не побеждает уже 5 матчей кряду
- «Астана» в среднем забивает 2 гола за матч
- Астанинцы одолели «Тобол» в последней очной встрече (3:2)
- «Тобол» пропустил 6 мячей в двух стартовых турах