Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Педру Нету

«Челси», полузащитник, 26 лет

По данным портала Mundo Deportivo, испанская «Барселона» летом рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником «Челси» Педру Нету.

Португальский вингер входит в шорт-лист каталонцев на своей позиции. Также «Барселона» намерена усилить свои ряды нападающим и центральным защитником.

Руководство «блауграны» уже вступило в переговоры с окружением Педру Нету и сообщило ему, что он будет третьим в иерархии крайних полузащитников после неприкасаемых Ламина Ямаля и Рафиньи.

Одним из плюсов, который привлекает «Барселону», является универсальность португальца. При необходимости он готов выходить на любом фланге атаки, играть «ложную девятку», оттянутого нападающего и даже крайнего защитника. Поэтому место в составе ему должны найти.

Всего в этом сезоне в 42 матчах за «Челси» Педру Нету забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. Рыночная цена португальца составляет сейчас 60 млн евро, а его контракт действует до 2031 года. За «синих» он выступает с лета 2024 года.

Наш прогноз: Нету продолжит карьеру в «Челси».

Витинья

«ПСЖ», полузащитник, 26 лет

Мадридский «Реал» готовится к масштабной летней трансферной кампании, информирует издание Cadena SER.

Руководство «сливочных» намерено усилить состав звёздами мирового уровня, которые будут иметь вес в раздевалке. Всего «Реал» намерен подписать шесть футболистов на позиции крайнего и центрального защитника, опорного и атакующего полузащитника, вингера и нападающего.

Ключевой целью «королевского клуба» является атакующий хавбек, способный занять позицию, на которой блистали Лука Модрич и Тони Кроос. На эту роль мадридцы рассматривают Витинью из «ПСЖ», который очень схож по манере игры с ушедшими лидерами.

При этом португалец задумался над предложением из «Реала» и отклоняет новое предложение со стороны парижан. Ещё одной статусной покупкой может стать Эрлинг Холанн, но его трансфер менее вероятен и остаётся «далёкой мечтой».

Шансы на трансфер могут существенно возрасти в случае ухода Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «горожан» — это может спровоцировать перестановки в составе и изменить трансферную политику клуба. Сам Холанн неоднократно признавался в своей любви к испанскому наставнику.

Наш прогноз: Витинья покинет «ПСЖ» и переберётся в «Реал», от таких предложений не отказываются. Холанн останется в «Манчестер Сити».

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 23 года

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна подтвердил желание своего клуба выкупить трансфер Расмуса Хейлунна у «Манчестер Юнайтед».

В контракте 23‑летнего датчанина есть пункт об автоматическом выкупе за 44 млн евро в случае выхода неаполитанцев в Лигу чемпионов. Однако итальянский клуб собирался выкупить Хейлунна даже без этого условия, поскольку футболист стал ключевой фигурой всего за один сезон.

Всего в этом сезоне нападающий провёл за «Наполи» 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Ранее Хейлунн выступал за «Копенгаген», «Штурм» и «Аталанту».

Портал Transfermakt оценивает сейчас датчанина в 45 млн евро, а его контракт с «МЮ» действует до 2029 года. Манкунианцы приобрели его за 78 млн евро.

Наш прогноз: «Наполи» выкупит нападающего у «МЮ».

Кастелло Люкеба

«РБ Лейпциг», защитник, 23 года

Исторически известна любовь лондонского «Арсенала» к французским футболистам. Очередным новичком «канониров» из соседней страны может стать Кастелло Люкеба.

«Арсенал» официально вступил в борьбу за 23‑летнего защитника «РБ Лейпцига», сообщает главное спортивное издание Франции L’Equipe.

Сам Люкеба своей уверенной и надёжной игрой уже давно заслужил право на переход в топ-клуб, который борется за победу во всех турнирах. «Лейпциг» оценивает игрока в 60–70 млн евро и намерен получить максимальную выгоду от продажи. Немецкий клуб уже сообщил, что ниже обозначенной суммы опускаться не намерен.

Универсальность Люкеба — его главное достоинство. Защитник способен играть как в центре, так и на любом фланге, и даже в опорной зоне. Такие качества высоко ценит главный тренер «Арсенала» Микаэль Артета.

За «РБ Лейпциг» француз выступает с лета 2023 года. Всего в этом сезоне провёл 24 матча, забил один гол и сделал одну передачу. Рыночная цена Люкеба составляет 45 млн евро, а его контракт с немецким клубом действует до 2029 года.

Наш прогноз: Люкеба перейдёт в «Арсенал».

Мойзе Кен

«Фиорентина», нападающий, 26 лет

«Милан» существенно активизировал работу на трансферном рынке и нацелился на приобретение форварда Мойзе Кена из «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» ищут нападающего определённого профиля — подвижного, атлетичного и забивного, и Кен полностью соответствует их требованиям.

В контракте нападающего есть пункт об отступных: в первые 15 дней июля он составляет 62 млн евро, и любой желающий может им воспользоваться. По данным источника, «Милан» не готов платить такую сумму, так как в этом сезоне результативность форварда «фиалок» резко упала (8 голов в 24 матчах Серии А), и клуб намерен сбить цену.

Ещё одним доводом в пользу будущего трансфера является то, что Кен под руководством Аллегри провёл несколько сезонов в «Ювентусе» и всегда положительно отзывался о работе с ним.

Не будет большой проблемой и зарплата нападающего. Сейчас он получает 4,5 млн евро в год, что отлично вписывается в бюджет «Милана». В случае если не получится подписать итальянца, руководство «россонери» переключится на Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) и Душана Влаховича («Ювентус»), но они потребуют более выгодных для себя условий.

Наш прогноз: Кен станет футболистом «Милана».

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

«Ювентус» активизировал работу по усилению средней линии перед следующим сезоном, информирует La Gazzetta dello Sport. Туринский клуб изучает рынок свободных агентов и одновременно оценивает возможность подписания двух звёздных полузащитников: Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Леона Горецки («Бавария»).

На подписании одного из них настаивает главный тренер Лучано Спаллетти, по мнению которого команде необходим опытный игрок в центре поля, который может задавать темп, обладает отличной передачей и ударом.

Ключевой фактор успеха потенциальных сделок — участие «бьянконери» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Высокая конкуренция за указанных игроков означает, что статус еврокубковых выступлений «Ювентуса» может стать решающим аргументом в переговорах.

Приоритетной целью клуба считается Бернарду Силва. Португалец зарабатывает от 7 до 8 млн евро «чистыми» без учёта бонусов — именно с этой суммы начнутся переговоры. Примечательно, что контакты с представителями игрока уже состоялись, что говорит о серьёзности намерений туринцев.

При этом на Бернарду Силву претендуют и другие клубы: среди конкурентов называются «Интер», «Галатасарай», «Интер Майами» и «Бенфика». Но пока «старая синьора» на шаг впереди конкурентов.

Наш прогноз: Бернарду Силва отправится в «Ювентус».

Серу Гирасси

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 30 лет

Опытный нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси пользуется большим интересом у топовых итальянских клубов.

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сейчас пристальный интерес к 30‑летнему гвинейцу проявляют «Милан» и «Ювентус».

«Россонери» после срыва январской сделки по Филипу Матета продолжают искать забивного нападающего, и Гирасси полностью укладывается в эту концепцию. Тем более, и до Матета «Милан» хотел заполучить в свои ряды Гирасси, когда он ещё играл в «Штутгарте».

Что касается «Ювентуса», то здесь ситуация напрямую зависит от переговоров по новому контракту Душана Влаховича. Если сербский нападающий не продлит соглашение с туринцами, клуб начнёт искать ему замену — Гирасси войдёт в шорт-лист кандидатов под одним из первых номеров.

Всего в этом сезоне форвард провёл за «Боруссию» 38 матчей, забил 17 мячей и сделал 6 голевых передач. На портале Transfermakt игрок сейчас оценивается в 40 млн евро.

Наш прогноз: Гирасси переберётся в Серию А.