прогноз на ответный матч Лиги Европы, ставка за 2.45

19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Порту» и «Штутгарт». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Порту — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Порту»

Путь к 1/8 финала: Португальская команда заняла 5-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 17-ю очками в активе. «Порту» напрямую вышел в 1/8 финала турнира, где противостоит «Штутгарту».

В первом поединке команда оформила гостевую победу над немецким соперником со счетом 2:1, забив 2 гола уже к 27-и минутам.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Морейренси» (3:0), а до этого сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Порту» проиграл только «Спортингу» (0:1), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Де Йонг, Карамо, Саму и Перес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Порту» проводит отличный сезон в чемпионате Португалии, уверенно занимая 1-е место в таблице. К тому же, португальская команда имеет реальную возможность пошуметь в Лиге Европы.

В 1-м матче «Порту» одержал гостевую победу над «Штутгартом», а теперь португальцы попытаются удержать свое минимальное преимущество уже на своем поле. Получится ли? Немецкий противник бросит все силы для того, чтобы отыграться.

«Штутгарт»

Путь к 1/8 финала: По итогам общего этапа Лиги Европы немецкая команда заняла 11-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Штутгарту» не хватило всего одного балла для того, чтобы занять место в топ-8.

В 1/16 финала турнира команда прошла «Селтик». В 1-м матче в гостях «Штутгарт» разгромил соперника со счетом 4:1, а в ответном поединке уступил со счетом 0:1.

Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда обыграла «Лейпциг» (1:0), забив победный гол на 56-й минуте. Матчем ранее «Штутгарт» уступил «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Майнцем» (2:2). За этот отрезок «Штутгарт» забил 8 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Джереми Аревало, Дарвих, Дрляча, Йованович, Штенцель и Загаду (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Штутгарт» находится на краю пропасти, ведь уступил на своем поле «Порту» в 1-м матче (1:2). В ответном поединке немецкой команде необходимо побеждать в гостях.

У «Штутгарта» есть нападающий Дениз Ундав, который способен стать ключевым игроком в ответном поединке. За 9 встреч в рамках Лиги Европы форвард забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Статистика для ставок

«Порту» выиграл 2 последних матча, забив за этот период 5 голов

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Штутгарт» дважды победил

В первом матче «Порту» обыграл «Штутгарт» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Порту» с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.55, а победа «Штутгарта» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: «Порту» добьет соперника на своем поле.

2.45 Победа «Порту». Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Порту» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Порту» за 2.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды не забьют много голов.

2.07 Тотал 1 меньше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Порту» — «Штутгарт» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.07.