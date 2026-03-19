В четверг, 19 марта, «Порту» примет «Штутгарт» в рамках 2-го матча 1/8 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Высоко встречают развитие атаки «Порту» футболисты «Штутгарта».

13' Фюрих зряче прострелил в штрафную «Порту», Дениз Ундав в одно касание бил в угол, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

12' Моффи пяткой переправлял мяч в ворота «Штутгарта» из пределов вратарской гостей, в падении прервал полёт мяча в ворота защитник Хабот.

11' Взяв мяч под контроль, футболисты «Порту» игру от своих ворот отодвигают.

09' Следуют забросы в штрафную «Порту», не без труда отбиваются португальцы.

08' Крис Фюрих пробил с добивания с линии штрафной «Порту», из под перекладины перевел мяч на угловой вратарь хозяев Диогу Кошта.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 37 Владение мячом 63 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 2 Фолы 1

07' Желтая карточка показана Пабло Росарио, сбил он рвущегося к воротам «Порту» Эль-Ханнуса, готовится штрафной «Штутгарта».

06' В высоком темпе начинается игра.

04' Активное начало от «Штутгарта», контролирует мяч немецкая команда в поисках брешь в обороне «Порту».

02' Удар головой Йеффа Хабота из пределов штрафной «Порту» после подачи со штрафного «Штутгарта», перевел мяч на угловой вратарь хозяев Диогу Кошта.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Штутгарта».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, вмещающем 50 399 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Энтони Тейлор из Англии.

Стартовые составы команд

«Порту»: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Беднарек, Занузи, Росарио, Силва, Фофана, Мора, Гомес, Моффи, Сайнс.

«Штутгарт»: Нюбель, Хабот, Миттельштедт, Хакес, Хендрикс, Каразор, Штиллер, Эль-Ханнус, Ундав, Фюрих, Демирович.

«Порту»

Португальская команда заняла 5-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 17-ю очками в активе. «Порту» напрямую вышел в 1/8 финала турнира, где противостоит «Штутгарту». В первом поединке команда оформила гостевую победу над немецким соперником со счетом 2:1, забив 2 гола уже к 27-и минутам. В прошлом поединке чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Морейренсе» (3:0), а до этого сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Порту» проиграл только «Спортингу» (0:1), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

«Порту» проводит отличный сезон в чемпионате Португалии, уверенно занимая 1-е место в таблице. К тому же, португальская команда имеет реальную возможность пошуметь в Лиге Европы. В 1-м матче «Порту» одержал гостевую победу над «Штутгартом», а теперь португальцы попытаются удержать свое минимальное преимущество уже на своем поле. Получится ли? Немецкий противник бросит все силы для того, чтобы отыграться. Не помогут команде в отчетной встрече: Де Йонг, Карамо, Саму и Перес (у всех — травмы).

«Штутгарт»

По итогам общего этапа Лиги Европы немецкая команда заняла 11-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Штутгарту» не хватило всего одного балла для того, чтобы занять место в топ-8. В 1/16 финала турнира команда прошла «Селтик». В 1-м матче в гостях «Штутгарт» разгромил соперника со счетом 4:1, а в ответном поединке уступил со счетом 0:1. В прошедшей встрече Бундеслиги команда обыграла «Лейпциг» (1:0), забив победный гол на 56-й минуте. Матчем ранее «Штутгарт» уступил «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Майнцем» (2:2). За этот отрезок «Штутгарт» забил 8 голов при 5-и пропущенных.

Сейчас «Штутгарт» находится на краю пропасти, ведь уступил на своем поле «Порту» в 1-м матче (1:2). В ответном поединке немецкой команде необходимо побеждать в гостях. У «Штутгарта» есть нападающий Дениз Ундав, который способен стать ключевым игроком в ответном поединке. За 9 встреч в рамках Лиги Европы форвард забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. Не помогут команде в отчетной встрече: Джереми Аревало, Дарвих, Дрляча, Йованович, Штенцель и Загаду (у всех — травмы).

Личные встречи

Первый матч между командами в Штутгарте является единственным в истории, 12-го марта «Порту» победил со счётом 1:2.

