19 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «Сельта». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Лион — Сельта с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Лион»

Турнирное положение: после 26 туров «Лион» располагается на четвёртом месте в таблице Лиги 1 с 47 очками.

Последние матчи: игра в Виго складывалась для «Лиона» не очень удачно: команда пропустила первой на 25‑й минуте и играла хуже своего соперника. Однако ей повезло с удалением игрока соперника в начале второго тайма — в большинстве «ткачи» смогли отыграться в конце игры после точного удара Эндрика.

В Лиге 1 была гостевая ничья с «Гавром» (0:0), а до этого на своем поле против «Парижа» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Морейра (п), Фофана (п), Химбер (н), Клюйверт (з), Мэйтланд-Найлз (з), Сулк (п), Нуама (п).

Состояние команды: в последнее время результаты «Лиона» немного упали — команда играет тяжело, чувствуется, что ресурсы у неё на исходе. Ко всем проблемам с короткой скамейкой запасных у Пауло Фонсеки добавились многочисленные травмы. В итоге в некоторых играх на скамейке запасных сейчас сидят необстрелянные юнцы.

«Сельта»

Турнирное положение: пока «Сельта» занимает шестую строчку в таблице Примеры с 41 очком.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: домашняя игра проходила полностью под диктовку «Сельты». Команда вышла вперёд в середине первого тайма после гола Руэды и могла забить ещё, но в итоге создала себе проблемы. На 55‑й минуте лучший нападающий Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В меньшинстве галисийцы не смогли удержать победу, пропустив на 87‑й минуте.

До этого было поражение в Примере от «Реала» (1:2) на своем поле и ничья в гостях с «Бетисом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Роман (п), дисквалифицированы — Мингеса (з), Иглесиас (н).

Состояние команды: на протяжении всего сезона подопечные Клаудио Хиральдеса играют очень неровно: то выдают яркие матчи, то неожиданно проигрывают более слабым соперникам. Но в целом сезон «Сельта» может занести себе в актив — команда продолжает бороться за еврокубки и имеет шансы выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Статистика для ставок

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1)

В 2023 году в товарищеской игре «Сельта» победила со счетом 1:0

В шести последних играх «Лион» не выиграл ни разу, безвыигрышная серия «Сельты» составляет три матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лиона» дают 2,10, а на «Сельту» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: без Борхи Иглесиаса (11 голов в Примере) атакующий потенциал «Сельты» резко падает. Ни Дуран, ни Ютгла, ни ветеран Яго Аспас заменить его сейчас не способны. «Лион» давно потерял своего лучшего атакующего игрока Фофана, не будет Морейры и Сулка, которые тоже очень неплохо выглядят в этом сезоне. Без них, учитывая важность матча, вряд ли стоит ждать много голов.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом.

Дополнительная ставка: ничья за 3,40.