В Лионе на стадионе «Групама» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Лион» примет «Сельту». После ничьей в Испании (1:1) судьба путёвки в четвертьфинал остаётся полностью открытой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' Перерыв! Нули на табло после первого тайма (по сумме встреч – тоже), но весь второй тайм «Лиону» предстоит провести в меньшинстве, преимущество, конечно, на стороне «Сельты». Отдыхаем 15 минут!

45+2' Алонсо с левой прострелил в штрафную, Дуран не подстроился под мяч и отправил его выше ворот.

45+2' Угловой заработала «Сельта».

45' Добавлено 2 минуты.

45' Мортон в касание навесил в штрафную, Тальяфико головой пробил выше ворот! Даже в меньшинстве свой момент создал «Лион».

43' И снова Старфельт врезался в Яремчука в борьбе за мяч — жёлтая карточка.

Статистика матча 0 Удары в створ 4 2 Удары мимо 0 41 Владение мячом 59 0 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 5 Фолы 12

42' Старфельт откровенно держал Яремчука за футболку в центре поля, арбитр зафиксировал фол.

40' Сведберг неточно отдал в центр, упустил опасный момент.

39' «Сельта» держит мяч, ищет свой момент в позиционной атаке.

37' У Лопеса не получился навес с углового в штрафную.

36' Фер Лопес сместился в центр штрафной и пробил в ближний угол, Грейф вытащил!

35' У Сведберга не получилась стенка с Мориба на левом фланге, слишком сильный пас отдавал полузащитник «Сельты».

33' Сведберг получил жёлтую карточку за срыв атаки «Лиона».

33' Руэда навесил в штрафную с правого фланга, Нарти перехватил мяч после отскока.

31' Абнер Винисиус получил по ногам в центре поля, паузу получает «Лион».

29' Сведберг мощно пробил в касание из штрафной, снова тащит Грейф!

28' Нарти пытался пробить из-за штрафной после скидки Яремчука, не подстроился как следует под мяч.

26' Отличный момент был у Дюрана, с острого угла решил бить Пабло — Грейф спас!

25' Сведберг упустил мяч за боковую на левом фланге.

23' После заморозки полнялся на поле капитан хозяев, пока что продолжает игру.

22' Корентен Толиссо на газоне, проблем у «Лиона» всё больше.

22' Алонсо пробил со штрафного и попал в стенку.

21' ВАР всё подтвердил, вдесятером будет доигрывать «Лион»!

19' Ниакате удалён с поля, вот это старт для «Лиона»! Прямой ногой влетел в голеностоп Руэде, арбитр сразу показал красную, но ВАР ещё всё пересмотрит.

18' Толиссо наступил на ногу Мориба в прессинге.

16' У «Сельты» не получилась ответная атака по флангу, мяч вернулся к хозяевам.

14' В штангу попал Яремчук с линии штрафной! Пусть и был офсайд, опасно было у ворот «Сельты».

13' Эндрик забросил на дальнюю штангу, Яремчук не попал в створ ударом с лёта!

12' Доминик Грейф получил повреждение в эпизоде без мяча, нужна помощь врачей.

11' Руэда выиграл борьбу у Тальяфико на фланге – но фол в атаке зафиксировал арбитр.

09' Эндрик пытался протащить мяч с центра поля, без фола его остановил Старфельт.

08' Ниакате долго поднимался после контакта с защитником, но смог продолжить игру.

06' Высоко накрывает соперника «Сельта», не дают выйти из-под прессинга.

04' Удар Дурана из штрафной заблокирован.

02' Руэда на газоне, нужна помощь врачей.

01' «Сельта» начала с центра, поехали!

До матча

20:45 В Лионе сегодня около 12 градусов без осадков, отличная погода для матча плей-офф!

20:40 Стартовые составы команд:

«Лион»: Грейф, Канго, Мата, Ниакате, Тальяфико, Абнер Винисиус, Толиссо (к), Мортон, Нарти, Эндрик, Яремчук.

«Сельта»: Раду, Каррейра, Мориба, Весино, Руэда, Свеберг, Пабло Дуран, Фер Лопес, Алонсо, Старфельт (к), Хави Родригес.

20:20 Судейская бригада: главный арбитр — Ирфан Пельто; ассистенты — Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо; четвёртый арбитр — Лука Бильбия; VAR — Эндрю Даллас; ассистент VAR — Федаи Сан.

«Лион»

Первая встреча получилась противоречивой, «Лион» контролировал игру и создавал больше моментов, но пропустил первым, а от поражения спасся лишь в концовке благодаря дальнему удару Эндрика. Важным эпизодом стало удаление Борхи Иглесиаса, после которого французы получили численное преимущество, но реализовали его далеко не сразу. Тем не менее, этот поздний гол может оказаться ключевым с психологической точки зрения.

Команда Паулу Фонсеки подходит к ответной игре не в лучшем состоянии. После впечатляющей серии из 13 побед «Лион» резко сбавил обороты и не выигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах. Вылет из Кубка Франции и потеря стабильности в чемпионате усиливают давление на хозяев, для которых Лига Европы становится приоритетом.

Дополнительные сложности создаёт кадровая ситуация. У «Лиона» сразу несколько потерь: вне игры остаются Павел Шульц, Эрнест Нуама, Афонсу Морейра и ряд других футболистов, а глубина состава заметно ограничена. В этих условиях особая ответственность ложится на атакующую линию, где ключевую роль может вновь сыграть Эндрик.

«Сельта»

«Сельта», напротив, может быть довольна своей игрой в первом матче, несмотря на упущенную победу. Команда Клаудио Хиральдеса грамотно оборонялась и эффективно использовала свои шансы, а вратарь Ионуц Раду неоднократно выручал партнёров. Испанцы продолжают демонстрировать неплохую форму: всего одно поражение в пяти последних матчах и стабильная результативность.

Однако у гостей есть и проблемы. Борха Иглесиас пропустит матч из-за дисквалификации, а Оскар Мингеса также вне игры. Это может сказаться на атакующем потенциале, хотя у «Сельты» остаются варианты — в частности, ставка может быть сделана на опыт Яго Аспаса и активность флангов.

Сценарий ответной встречи во многом будет зависеть от того, кто первым откроет счёт. «Лион» традиционно силён дома и регулярно забивает на своём поле, но нынешняя форма вызывает вопросы. «Сельта» же умеет терпеть и опасна на контратаках, особенно против команды, которая вынуждена идти вперёд.