3 мая в 1/2 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона (жен) — Бавария (жен) с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда досрочно стала чемпионом Испании.
При этом «Барселона» (жен) на 15 очков оторвалась от «Реала». А вот забивает команда в среднем чаще 4 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кулес» не уступили «Баварии» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (4:1). Да и поединок с «Бадалоной» принес успех (6:0).
В пяти своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят блестяще. Команда намерена выиграть Женскую Лигу чемпионов.
Причем «Барселона» (жен) традиционно сложно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Бавария» (жен)
Турнирное положение: «Баварки» нынешний сезон проводят успешно. Команда досрочно выиграла Женскую Бундеслигу.
Причем «Бавария» (жен) на 18 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает фактически 4 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварки» сумели одолеть «Вердер» (2:0).
До того команда разошлась миром с «Барселоной» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Унион» (3:2).
При этом «Бавария» (жен) в пяти последних матчах победила 4 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Баварки» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Вот только последние победы дались команде непросто.
При этом «Бавария» (жен) имеет сверхнадежные тылы. В 23 поединках своего чемпионата команда пропустила всего 8 мячей.
В этом поединке «баварки» явно будут действовать вторым номером. Вот только каталонок команда не может обыграть уже три с половиной года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.
Прогноз: «Барса» нынче шикарно атакует, к тому же осенью в щепки разнесла «баварок».
Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Каталонки в последнее время успешно противостоят «баваркам»
- «Барселона» блестяще выглядит в плане реализации
- «Баварки» в последних матчах побеждали уж чересчур натужно
- В составе обеих команд имеется ряд высококлассных атакующих исполнительниц
- «Бавария» (жен) в октябре минувшего года разгромно уступила «Барсе» (1:7)