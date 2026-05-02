3 мая в 1/2 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона (жен) — Бавария (жен) с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда досрочно стала чемпионом Испании.

При этом «Барселона» (жен) на 15 очков оторвалась от «Реала». А вот забивает команда в среднем чаще 4 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кулес» не уступили «Баварии» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (4:1). Да и поединок с «Бадалоной» принес успех (6:0).

В пяти своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят блестяще. Команда намерена выиграть Женскую Лигу чемпионов.

Причем «Барселона» (жен) традиционно сложно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Баварки» нынешний сезон проводят успешно. Команда досрочно выиграла Женскую Бундеслигу.

Причем «Бавария» (жен) на 18 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает фактически 4 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварки» сумели одолеть «Вердер» (2:0).

До того команда разошлась миром с «Барселоной» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Унион» (3:2).

При этом «Бавария» (жен) в пяти последних матчах победила 4 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварки» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Вот только последние победы дались команде непросто.

При этом «Бавария» (жен) имеет сверхнадежные тылы. В 23 поединках своего чемпионата команда пропустила всего 8 мячей.

В этом поединке «баварки» явно будут действовать вторым номером. Вот только каталонок команда не может обыграть уже три с половиной года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.

Прогноз: «Барса» нынче шикарно атакует, к тому же осенью в щепки разнесла «баварок».

3.00 Фора «Барселоны» (жен) -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются голами.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен) принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет