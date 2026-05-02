3 мая в 1/2 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона (жен) — Бавария (жен) с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят весьма продуктивно.  Команда досрочно стала чемпионом Испании.

При этом «Барселона» (жен) на 15 очков оторвалась от «Реала».  А вот забивает команда в среднем чаще 4 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Кулес» не уступили «Баварии» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (4:1).  Да и поединок с «Бадалоной» принес успех (6:0).

В пяти своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 4 победы.  В этих поединках команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят блестяще.  Команда намерена выиграть Женскую Лигу чемпионов.

Причем «Барселона» (жен) традиционно сложно противостоит «Баварии».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Баварки» нынешний сезон проводят успешно.  Команда досрочно выиграла Женскую Бундеслигу.

Причем «Бавария» (жен) на 18 очков опережает ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает фактически 4 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Баварки» сумели одолеть «Вердер» (2:0).

До того команда разошлась миром с «Барселоной» (1:1).  А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Унион» (3:2).

При этом «Бавария» (жен) в пяти последних матчах победила 4 раза.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварки» мотивированы преуспеть на всех фронтах.  Вот только последние победы дались команде непросто.

При этом «Бавария» (жен) имеет сверхнадежные тылы.  В 23 поединках своего чемпионата команда пропустила всего 8 мячей.

В этом поединке «баварки» явно будут действовать вторым номером.  Вот только каталонок команда не может обыграть уже три с половиной года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11.  Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.

Прогноз: «Барса» нынче шикарно атакует, к тому же осенью в щепки разнесла «баварок».

Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.00 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен)  позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются голами.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен)  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Каталонки в последнее время успешно противостоят «баваркам»
  • «Барселона» блестяще выглядит в плане реализации
  • «Баварки» в последних матчах побеждали уж чересчур натужно
  • В составе обеих команд имеется ряд высококлассных атакующих исполнительниц
  • «Бавария» (жен) в октябре минувшего года разгромно уступила «Барсе» (1:7)