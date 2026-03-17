Камбек от «Ливерпуля» или продолжение сказки «Галатасарая»?

прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, ставка за 1.95

18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне АПЛ пока что идет только пятой с 49 очками в активе.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы стали третьими по итогам общего этапа, набрав 18 баллов.

Команда из Ливерпуля имела отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:8.

Последние матчи: в прошлых турах «красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).

Также команда из Мерсисайда прошла в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв «Вулверхэмптон» (3:1).

Помимо этого, мерсисайдский коллектив проиграл «Галатасараю» (0:1) в первой игре Лиги чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Стефан Байчетич, Конор Брэдли, Ватару Эндо, Александр Исак и Джованни Леони.

Состояние команды: в этом сезоне «Ливерпуль» лихорадит. В чемпионате Англии подопечные Арне Слота уже точно не будут бороться за чемпионство. Их максимум — место в зоне Лиги чемпионов.

За Кубок Англии «Ливерпуль» вполне может побороться, а вот в Лиге чемпионов это будет сделать сложно. У команды не та игра, чтобы бороться за победу в евротурнире.

«Галатасарай»

Турнирное положение: стамбульский гранд лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 64 очками в активе.

Команда из Стамбула в общем этапе Лиги чемпионов стала только 20-й, набрав 10 зачетных баллов.

За восемь матчей «львы» только 9 раз поразили ворота соперника и 11 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в чемпионате Турции стамбульцы победили «Башакшехир» (3:0), «Бешикташ» (1:0) и «Аланьяспор» (3:1).

В Лиге чемпионов «Галатасарай» обыграл в первом матче «Ливерпуль» с результатом 1:0.

Также подопечные Окана Бурука сломили сопротивление «Аланьяспора» (2:1) в Кубке Турции.

Не сыграют: травмированы Арда Юнай и Гекдениз Гюрпюз, дисквалифицирован — Давинсон Санчес.

Состояние команды: «Галатасарай» уже практически обеспечил себе чемпионский титул, оторвавшись от второго «Фенербахче» на семь баллов.

Безусловно, в Лиге чемпионов будет намного сложнее и даже проход «Ливерпуля» будет уже считаться грандиозным успехом.

Статистика для ставок

«Галатасарай» выиграл 5 последних матчей

«Ливерпуль» выиграл 1 из последних 4 матчей

В первой игре «Галатасарай» победил «Ливерпуль» с результатом 1:0

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Галатасарая» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.32 и 3.10.

Прогноз: «Ливерпуль» хорош в атаке и небезгрешен в защите, поэтому обе команды должны забить.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: «Галатасараю» по силам упереться и проиграть «Ливерпулю» в основное время не больше, чем в один мяч.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой+1,5 за 2.15.