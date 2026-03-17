18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне АПЛ пока что идет только пятой с 49 очками в активе.
В Лиге чемпионов мерсисайдцы стали третьими по итогам общего этапа, набрав 18 баллов.
Команда из Ливерпуля имела отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:8.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).
Также команда из Мерсисайда прошла в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв «Вулверхэмптон» (3:1).
Помимо этого, мерсисайдский коллектив проиграл «Галатасараю» (0:1) в первой игре Лиги чемпионов.
Не сыграют: в лазарете Стефан Байчетич, Конор Брэдли, Ватару Эндо, Александр Исак и Джованни Леони.
Состояние команды: в этом сезоне «Ливерпуль» лихорадит. В чемпионате Англии подопечные Арне Слота уже точно не будут бороться за чемпионство. Их максимум — место в зоне Лиги чемпионов.
За Кубок Англии «Ливерпуль» вполне может побороться, а вот в Лиге чемпионов это будет сделать сложно. У команды не та игра, чтобы бороться за победу в евротурнире.
«Галатасарай»
Турнирное положение: стамбульский гранд лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 64 очками в активе.
Команда из Стамбула в общем этапе Лиги чемпионов стала только 20-й, набрав 10 зачетных баллов.
За восемь матчей «львы» только 9 раз поразили ворота соперника и 11 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в чемпионате Турции стамбульцы победили «Башакшехир» (3:0), «Бешикташ» (1:0) и «Аланьяспор» (3:1).
В Лиге чемпионов «Галатасарай» обыграл в первом матче «Ливерпуль» с результатом 1:0.
Также подопечные Окана Бурука сломили сопротивление «Аланьяспора» (2:1) в Кубке Турции.
Не сыграют: травмированы Арда Юнай и Гекдениз Гюрпюз, дисквалифицирован — Давинсон Санчес.
Состояние команды: «Галатасарай» уже практически обеспечил себе чемпионский титул, оторвавшись от второго «Фенербахче» на семь баллов.
Безусловно, в Лиге чемпионов будет намного сложнее и даже проход «Ливерпуля» будет уже считаться грандиозным успехом.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» выиграл 5 последних матчей
- «Ливерпуль» выиграл 1 из последних 4 матчей
- В первой игре «Галатасарай» победил «Ливерпуль» с результатом 1:0
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Галатасарая» — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.32 и 3.10.
Прогноз: «Ливерпуль» хорош в атаке и небезгрешен в защите, поэтому обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Прогноз: «Галатасараю» по силам упереться и проиграть «Ливерпулю» в основное время не больше, чем в один мяч.
Ставка: победа «Галатасарая» с форой+1,5 за 2.15.