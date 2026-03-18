В среду, 18 марта, «Ливерпуль» примет «Галатасарай» в рамках 2-го матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:50 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Вирц, Салах, Собослаи, Экитике.

«Галатасарай»: Чакыр, Синго, Бардакджи, Боэ, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Шаллаи, Сара, Осимхен.

«Ливерпуль»

«Красные» нынешний сезон проводят бледновато.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.  При этом «Ливерпуль» на 2 очка отстает от четвертой позиции.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красные» не смогли одолеть проблемный «Тоттенхэм» (1:1).  До того команда минимально уступила «Галатасараю».  Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенным успехом (3:1).  В пяти своих последних матчах «Ливерпуль» добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Красные» ныне находятся на спаде.  Команда не побеждает 2 матча подряд.  Очные поединки с «Галатасараем» для «Ливерпуля» складываются неудачно.  В последних пяти матчах команда победила один раз при четырех поражениях.

«Галатасарай»

Стамбульцы нынешний сезон проводят блекло.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.  Причем «Галатасарай» на 7 очков оторвался от ближайших преследователей.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  Стамбульцы переиграли «Инстанбул Башакшехир» (3:0).  До того команда минимально одолела «Ливерпуль».  А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бешикташем» (1:0).  При этом «Галатасарай» в пяти последних матчах победил 5 раз.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Стамбульцы ныне выглядят блестяще.  Команда не пропускает уже 3 матча кряду.  При этом «Галатасарай» имеет весьма надежные тылы.  Да и с реализацией у стамбульцев нынче полный ажур.  В этом поединке стамбульцы явно не будут лишь обороняться.  Плюс Виктор Осимхен отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести уже 2 игры в рамках Лиги Чемпионов, на общем этапе, как и в 1-ом матче 1/8 финала, в Стамбуле оба раза победил «Галатасарай», с одинаковым счётом 1:0.  За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 4 играх победил «Галатасарай», в 1 «Ливерпуль», ещё 2 матча завершились вничью.

