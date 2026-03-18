В среду, 18 марта, «Ливерпуль» примет «Галатасарай» в рамках 2-го матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:50 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Вирц, Салах, Собослаи, Экитике.

«Галатасарай»: Чакыр, Синго, Бардакджи, Боэ, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Шаллаи, Сара, Осимхен.

«Ливерпуль»

«Красные» нынешний сезон проводят бледновато. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ. При этом «Ливерпуль» на 2 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть проблемный «Тоттенхэм» (1:1). До того команда минимально уступила «Галатасараю». Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенным успехом (3:1). В пяти своих последних матчах «Ливерпуль» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Красные» ныне находятся на спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд. Очные поединки с «Галатасараем» для «Ливерпуля» складываются неудачно. В последних пяти матчах команда победила один раз при четырех поражениях.

«Галатасарай»

Стамбульцы нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Галатасарай» на 7 очков оторвался от ближайших преследователей. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. Стамбульцы переиграли «Инстанбул Башакшехир» (3:0). До того команда минимально одолела «Ливерпуль». А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бешикташем» (1:0). При этом «Галатасарай» в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Стамбульцы ныне выглядят блестяще. Команда не пропускает уже 3 матча кряду. При этом «Галатасарай» имеет весьма надежные тылы. Да и с реализацией у стамбульцев нынче полный ажур. В этом поединке стамбульцы явно не будут лишь обороняться. Плюс Виктор Осимхен отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести уже 2 игры в рамках Лиги Чемпионов, на общем этапе, как и в 1-ом матче 1/8 финала, в Стамбуле оба раза победил «Галатасарай», с одинаковым счётом 1:0. За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 4 играх победил «Галатасарай», в 1 «Ливерпуль», ещё 2 матча завершились вничью.

