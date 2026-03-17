18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 6.50.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Красные» нынешний сезон проводят бледновато. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ливерпуль» на 2 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть проблемный «Тоттенхэм» (1:1).
До того команда минимально уступила «Галатасараю». Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенным успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах «Ливерпуль» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Красные» ныне находятся на спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.
Очные поединки с «Галатасараем» для «Ливерпуля» складываются неудачно. В последних пяти матчах команда победила один раз при четырех поражениях.
«Галатасарай»
Турнирное положение: Стамбульцы нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» на 7 очков оторвался от ближайших преследователей. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Стамбульцы переиграли «Инстанбул Башакшехир» (3:0).
До того команда минимально одолела «Ливерпуль». А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бешикташем» (1:0).
При этом «Галатасарай» в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Стамбульцы ныне выглядят блестяще. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.
При этом «Галатасарай» имеет весьма надежные тылы. Да и с реализацией у стамбульцев нынче полный ажур.
В этом поединке стамбульцы явно не будут лишь обороняться. Плюс Виктор Осимхен отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ливерпуль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.
Прогноз: «Галатасарай» на данном этапе смотрится весьма выгодно, да и «красные» ныне выглядят бледновато.
Ставка: Ничья за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме «львы» одолеют «Ливерпуль».
Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 7.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красные» не побеждают 2 матча кряду
- «Ливерпуль» имеет несколько кадровых пробоин, да и лидеры команды пребывают не в лучших кондициях
- «Галатасарай» победил в 5 последних поединках
- Стамбульцы не пропускали в 3 своих последних матчах
- Шикарный цикл проводит форвард «львов» Виктор Осимхен
