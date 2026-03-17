дерзкая ставка за 6.50 на матч Лиги чемпионов

18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 6.50.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» нынешний сезон проводят бледновато. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» на 2 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть проблемный «Тоттенхэм» (1:1).

До того команда минимально уступила «Галатасараю». Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенным успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Ливерпуль» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Красные» ныне находятся на спаде. Команда не побеждает 2 матча подряд.

Очные поединки с «Галатасараем» для «Ливерпуля» складываются неудачно. В последних пяти матчах команда победила один раз при четырех поражениях.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 7 очков оторвался от ближайших преследователей. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Стамбульцы переиграли «Инстанбул Башакшехир» (3:0).

До того команда минимально одолела «Ливерпуль». А вот чуть ранее она сумела справиться с «Бешикташем» (1:0).

При этом «Галатасарай» в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Стамбульцы ныне выглядят блестяще. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

При этом «Галатасарай» имеет весьма надежные тылы. Да и с реализацией у стамбульцев нынче полный ажур.

В этом поединке стамбульцы явно не будут лишь обороняться. Плюс Виктор Осимхен отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ливерпуль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.

Прогноз: «Галатасарай» на данном этапе смотрится весьма выгодно, да и «красные» ныне выглядят бледновато.

6.50 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Ливерпуль» — «Галатасарай» принесёт чистый выигрыш 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Ничья за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме «львы» одолеют «Ливерпуль».

7.50 П2 в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.50 на матч «Ливерпуль» — «Галатасарай» позволит вывести на карту выигрыш 6500₽, общая выплата — 7500₽

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 7.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Красные» не побеждают 2 матча кряду

«Ливерпуль» имеет несколько кадровых пробоин, да и лидеры команды пребывают не в лучших кондициях

«Галатасарай» победил в 5 последних поединках

Стамбульцы не пропускали в 3 своих последних матчах

Шикарный цикл проводит форвард «львов» Виктор Осимхен

