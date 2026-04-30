1 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Дордой». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алдиер — Дордой с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» стартовал не столь ярко. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» на 3 очка отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Алдиер» переиграл «Абдыш-Ату» (2:1).
До того команда была бита «Барсом» (2:5). А вот поединок с «Бишкек Сити» завершился успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Алдиер» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Алдиер» нынче смотрится вполне прилично. Команда в трех своих последних матчах добыла 2 победы.
Причем «Алдиер» традиционно неудачно противостоит «Дордою». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.
«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» начал чемпионат посредственно. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Дордой» на 6 очков отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордой» одолел «Талант» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Токтогулу» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Мурас Юнайтед» (0:2).
При этом «Дордой» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Дордой» нынче выглядит вполне выгодно. Команда победила дважды кряду.
При этом «Дордой» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда достаточно неплохо выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках добыто семь зачетных баллов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дордой» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.
Прогноз: «Дордой» нынче прибавил, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Дордоя» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алдиер» еще ни разу не обыгрывал «Дордой»
- «Дордой» победил 2 раза подряд
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Алдиер» в трех своих домашних поединках пропустил 6 мячей
- «Дордой» в двух последних матчах пропустил всего один мяч