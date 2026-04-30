Сумеет ли «Талант» добыть три очка?

прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.34

1 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Токтогул». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Талант — Токтогул с коэффициентом для ставки за 2.34.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» стартовал крайне слабо. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» лишь на 2 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» уступил «Дордою» (1:2).

До того команда была бита «Абдыш-Атой» (0:2). А вот поединок с «Барсом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Талант» добыл 2 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Талант» нынче угодил в кризис. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Причем «Талант» добыл всего одну победу в текущем чемпионате. Да и пропускает команда в среднем два мяча за матч.

«Токтогул»

Турнирное положение: «Токтогул» начал чемпионат посредственно. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Токтогул» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Токтогул» уступил «Алге» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Кыргызалтын» (3:2).

При этом «Токтогул» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Токтогул» нынче выглядит явно не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Токтогул» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем два гола за матч.

Команда достаточно неплохо выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках добыто шесть зачетных баллов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Талант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Талант» стремится отдалиться от опасной зоны, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Таланта» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04

Пять причин, почему ставка зайдет