17 марта в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Краснодар — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» бьются за успех на всех фронтах. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Краснодар» на один балл опережает «Зенит». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Сочи» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Рубина» (1:2). Да и первый поединок с ЦСКА завершился обидным поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Краснодар» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Быки» нынче крайне нестабильны. До последней виктории команда уступила дважды подряд.

Причем «Краснодар» традиционно неудачно противостоит «армейцам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» бьются за медали чемпионата. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем ЦСКА на 10 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» уступили «Балтике» (0:1).

До того команда была разбита земляками из «Динамо» (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Краснодару» (3:1).

При этом ЦСКА в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Армейцы» ныне выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом ЦСКА в двух своих последних поединках забил всего один раз. А вот уверенная победа над «быками» в первом поединке не должна расхолодить игроков.

В этом поединке «армейцы» явно будут действовать максимально активно. Почему бы не выстрелить лидеру бомбардирской гонки Кубка России экс-краснодарцу Даниле Козлову?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Краснодар» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.05.

Прогноз: ЦСКА явно способен прибавить, да и «быки» слишком сосредоточены на чемпионской гонке.

5.00 Фора ЦСКА -1.5

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

6.00 ТБ 5.5

Пять причин, почему ставка зайдет

«Армейцы» уверенно победили в первом поединке

«Краснодар» до последней победы уступил 2 раза подряд

Кубанцы слишком зависимы от формы своего лидера Эдуарда Сперцяна

«Армейцы» неизменно поражали ворота «Краснодара» в 9 последних очных поединках

Хавбек ЦСКА Данила Козлов отличился 5 мячами в Кубке страны

