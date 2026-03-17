Во вторник, 17 марта, «Краснодар» примет на своем поле ЦСКА в рамках ответного полуфинального матча Кубка России по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

67' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 4:0! Батчи!

64' И тут же Моуре Мойзесу (ЦСКА)прилетает вторая желтая карточка за споры с судьей и она трансформируется в красную!

63' Моура Мойзес (ЦСКА) отбросил от мяча Джону Кордобу («Краснодар») и получил желтую карточку!

62' Много борьбы в центре поля, которую чаще выигрывают игроки «Краснодар».

60' Иван Обляков (ЦСКА) навесил с углового в штрафную, но там четко разобрались защитники хозяев.

58' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 3:0! Джон Кордоба! Никита Кривцов поймал ошибку защитника, отдал передачу на набегающего в штрафную Кордобу и тот уложил мяч в угол!

55' Дуглас Аугусто («Краснодар») сорвал опасную контратаку ЦСКА и увидел желтую карточку!

54' Главный тренер «Краснодара» что-то активно подсказывает своим подопечным с бровки.

53' Матвей Кисляк (ЦСКА) нанес первый удар в створ ворот хозяев — мяч уверенно поймал Станислав Агкацев («Краснодар»).

52' После длительного просмотра момента арбитрами ВАР, мяч все же был засчитан!

51' Судьи ВАР проверяют ГОЛ на легитимность — возможно был офсайд!

49' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 2:0! Батчи! Батчи получил мяч в левом углу штрафной после передачи пяткой от Джона Кордобы и отправил его в дальний угол низом!

47' В перерыве у гостей произошла одна замена: вместо Гонду Лусиано вышел на поле Кирилл Данилов.

46' Стартовал второй тайм матча «Краснодар» — ЦСКА! Поехали...

45+9' Звучит свисток на перерыв! «Краснодар» ведет со счетом 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45+8' Никита Кривцов («Краснодар») получил травму и ему нужна помощь медиков.

45+6' Гости исполнили подачу углового — Диего Коста («Краснодар») выбил мяч подальше от своих ворот!

45+4' Судья принял решение — Матеус Рейс (ЦСКА) получает не желтую, а красную карточку!

45+3' Судья пошел смотреть телевизор по поводу удаления игрока ЦСКА!

45+1' Матеус Рейс (ЦСКА) зарядил локтем в лицо Валентину Пальцеву («Краснодар») и увидел горчичник!

45' 4 минуты добавлено к первому тайму!

43' Гонду Лусиано (ЦСКА) и Диего Коста («Краснодар») врезались головами — на поле появились врачи!

42' Жоао Виктор (ЦСКА) полетел с претензиями на судью, а тот показал ему желтую карточку!

41' Владислав Тороп (ЦСКА) получил устное предупреждение от судьи о затяжке времени!

40' Джон Кордоба («Краснодар») получил мяч в штрафной, развернулся и пробил, но мяч угодил в ноги защитнику.

39' Никита Кривцов («Краснодар») буквально снес Дмитрия Баринова (ЦСКА) и получил заслуженную желтую карточку!

37' Гонду Лусиано (ЦСКА) буквально скосили в углу поля, но судья не показал желтую карточку обидчику.

35' Никита Кривцов («Краснодар») пытался в падении дотянуться к забросу в штрафную, но мяч все же покинул приделы поля.

33' Эдуард Сперцян («Краснодар») попытался подать в штрафную, но угодил в единственный «кирпичик» в стенке.

32' Моура Мойзес (ЦСКА) воткнул локтем под ребро Валентину Пальцеву («Краснодар») — это перспективный штрафной для хозяев!

31' Батчи («Краснодар») прорвался к лицевой линии и прострелил в район 11 метров, но партнеров там не было.

29' Эдуард Сперцян («Краснодар») прошел по центру к воротам, но передача на партнера не прошла — мяч застрял в частоколе ног защитников.

28' Моура Мойзес (ЦСКА) получил перспективную передачу на левом фланге атаки, но не смог пройти один в один Валентина Пальцева («Краснодар»).

25' Кирилл Глебов (ЦСКА) столкнулся с Валентином Пальцевым («Краснодар»), не прав был игрок гостей.

24' Владислав Тороп (ЦСКА) поймал в руки мяч после дальнего заброса от Витор Тормена («Краснодар»).

22' Джон Кордоба («Краснодар») прорвался по правой бровке, но против него жестко сыграл Жоао Виктор (ЦСКА) и эти парни начали толкаться!

20' Г-ОООООООООО-Л! «Краснодар» — 1:0! Дуглас Аугусто! Отличная подача с углового и Дуглас Аугусто вколачивает мяч в ворота с близкого расстояния!

18' Виктор Са («Краснодар») получил по ногам в центре поля, хозяева очень быстро разыграли этот стандарт.

17' Матеус Рейс (ЦСКА) и Джон Кордоба («Краснодар») столкнулись в центре поля, даже пришлось позвать медиков.

16' Лукас Олаcа («Краснодар») навесил в штрафную со стандарта, но мяч головой вынес Жоао Виктор (ЦСКА).

15' Первый офсайд в игре: Джон Кордоба («Краснодар») забежал за спины соперников во время передачи партнера.

13' Данил Круговой (ЦСКА) сильно забросил на половину поля соперника. но там был лишь Станислав Агкацев («Краснодар»).

11' Никита Кривцов («Краснодар») пробил головой после подачи углового, но мяч полетел выше ворот!

09' Неудачный навес с углового от Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и уверенный вынос защитников!

08' Валентин Пальцев («Краснодар») подал в штрафную — мяч от защитника гостей улетел на угловой.

07' Данил Круговой (ЦСКА) перестарался с активностью впереди и нарушил правила в атаке.

06' Владислав Тороп (ЦСКА) поймал мяч в руки после подачи углового и тут же отправил в контратаку своих партнеров.

05' Виктор Са («Краснодар») пробил с угла вратарской — Владислав Тороп (ЦСКА) в падении переправил мяч на угловой.

03' Кирилл Глебов (ЦСКА) получил по ногам в центре поля, гости не спешат разыгрывать этот стандарт.

02' А вот и первая желтая карточка в матче: Батчи («Краснодар») сорвал опасную атаку соперника и увидел перед собой желтый свет.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Краснодар» — ЦСКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:30 Главные действующие лица появляются на газоне «Ozon Арены». Игра вот-вот начнется!

19:25 Сегодня в Краснодаре переменная облачность, во время матча температура будет около +10℃.

19:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:15 Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене», которая вмещает 35 179 зрителей.

19:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России по футболу «Краснодар» — ЦСКА. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев Станислав, Коста Диего, Олаcа Лукас, Пальцев Валентин, Тормена Витор, Дуглас Аугусто, Батчи, Кривцов Никита, Сперцян Эдуард, Виктор Са, Кордоба Джон.

ЦСКА: Тороп Владислав, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич Милан, Мойзес Моура, Круговой Данил, Баринов Дмитрий, Обляков Иван, Глебов Кирилл, Кисляк Матвей, Лусиано Гонду.

«Краснодар»

«Краснодар» в Кубке России на стадии 1/4 финала уверенно прошел «Оренбург», обыграв его на выезде (3:1), а затем разгромив дома (4:0). С «армейцами» так не получилось — выезд в Москву оказался крайне неудачным: «быки» первыми забили, но затем пропустили трижды. При этом они потеряли ценного игрока в лице Джованни Гонсалеса, который был удален на 72-й минуте матча после двух желтых карточек.

В российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает первое место и ведет ожесточенную борьбу с несколькими соперниками за чемпионство. В матче последнего тура РПЛ, который состоялся 14 марта, «зеленые» на выезде обыграли «Сочи» (2:1), а перед этим у них было поражение от казанского «Рубина» (1:2).

ЦСКА

ЦСКА начал путь в плей-офф Кубка России с победы в четвертьфинале над махачкалинским «Динамо». На выезде в том противостоянии «армейцам» пришлось непросто — они уступили с минимальным счетом (0:1). Но зато на своем поле уверенно взяли верх над соперником (3:1) и продолжили путь к трофею.

В рамках российской Премьер-лиги ЦСКА выступает не очень уверенно и занимает четвертое место в турнирной таблице, на 10 очков отставая от лидирующего «Краснодара». Виной всему серия поражений из четырех матчей: «Краснодар» (2:3), «Ахмат» (0:1), московское «Динамо» (1:4) и «Балтика» (0:1). Отметим, что три последние неудачи случились с командой после возобновления РПЛ.

Личные встречи

Между собой эти команды в официальных матчах играют с попеременным успехом и выделить однозначного фаворита в последние годы вряд ли получится. Недавняя их встреча в первом матче Кубка России завершилась домашней победой ЦСКА со счетом 3:1. Этот задел «армейцев» может стать ключевым в определении финалиста.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.19