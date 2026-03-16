17 марта в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Краснодар — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Краснодар»

Путь к 1/2 финала: «Краснодар» завершил групповой этап Кубка России, став лидером квартета B. Южане набрали 14 очков после шести туров. Клуб уверенно прошел в основную стадию плей-офф.

Последние матчи: В матче 1/4 финала Кубка России «Краснодар» смог обыграть махачкалинское «Динамо». Первый поединок между командами завершился со счетом 1:0 в пользу южан, во второй встрече «Краснодар» разгромил соперника со счетом 4:0.

В первом матче полуфинала чемпион РПЛ проиграл ЦСКА со счетом 1:3. В последних матчах РПЛ клуб обыграл «Сочи» со счетом 2:1 и проиграл «Рубину» 1:2.

Состояние команды: В последней встрече против ЦСКА «Краснодар» выглядел скованным. Это подтверждает малое для южан количество созданных моментов в поединке. Клуб уступил также во владении мячом и чувствовал себя явно некомфортно, совершив в два раза больше фолов, чем соперник.

ЦСКА

Путь к 1/2 финала: ЦСКА стал лидером квартета D на групповой стадии Кубка России. Армейцы набрали 13 очков после шести туров и опередили «Локомотив» по личным встречам при одинаковом количестве баллов. Это позволило клубу выйти в 1/4 финала Пути РПЛ.

Последние матчи: на стадии 1/4 финала ЦСКА встретился с махачкалинским «Динамо». В первом поединке армейцы уступили со счетом 0:1. Во второй встрече основное время матча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. В серии пенальти ЦСКА добыл путевку в 1/2 финала, победив со счетом 5:4.

В первом матче полуфинала ЦСКА уверенно обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. В последних матчах РПЛ команда уступила «Балтики» со счетом 0:1 и проиграла московскому «Динамо» со счетом 1:4.

Состояние команды: ЦСКА отлично смотрелся в первом матче между этими командами. Армейцы переиграли оппонента по количеству ударов (22 против 10) и общему проценту владении мячом (58 против 42). Главное, москвичи смогли конвертировать моменты в забитые мячи. Смогут ли армейцы удержать преимущество в гостевом поединке.

Статистика для ставок

«Краснодар» проиграл три из последних пяти матчей

ЦСКА пропускает в восьми матчах подряд

«Краснодар» ни разу по ходу сезона не смог обыграть ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.10, а победа ЦСКА — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Ожидаем, что «Краснодар» и ЦСКА не будут играть в закрытый футбол и точно покажут яркий футбол в атаке. Южанам явно не хочется возможность пробиться дальше, а ЦСКА отлично может сработать в контрвыпадах. Поставим на ТБ 3 в поединке.

2.19 ТБ 3

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.19.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе ЦСКА. В пользу московского клуба говорит не только статистика, но и первый матч, в котором ЦСКА смог выбить из колеи «Краснодар».

4.40 Победа ЦСКА

Ставка: Победа ЦСКА в матче за 4.40.